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PS acusa Chega de destruir as escolas e gera momento tenso no parlamento

Agência Lusa , JGR
Há 1h e 48min
José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, no Parlamento (LUSA/António Cotrim)

Depois da intervenção do deputado do Chega Rui Cardoso, que sobre educação acusou o PS de não ter propostas e chumbar as do partido sobre assistentes operacionais e sobre a violência nas escolas, gerou-se um momento tenso no parlamento, que levou a pedidos de defesa da honra

O PS acusou os deputados do Chega de serem “os destruidores das escolas” pelos “maus exemplos” dados aos alunos com “gritarias e indisciplina”, com o partido de André Ventura a responsabilizar os socialistas pela violência escolar devido “à inação”.

Nas declarações políticas desta tarde no plenário da Assembleia da República, a intervenção do PS era sobre o ensino e formação profissional e a rota que o partido iniciou esta semana pelo país sobre este tema.

No entanto, depois da intervenção do deputado do Chega Rui Cardoso, que sobre educação acusou o PS de não ter propostas e chumbar as do partido sobre assistentes operacionais e sobre a violência nas escolas, gerou-se um momento tenso no parlamento, que levou a pedidos de defesa da honra.

Porfírio Silva, deputado do PS que tinha feito a intervenção, respondeu ao deputado do Chega que “as declarações políticas são sobre aquilo que são”, ou seja, sobre o ensino profissional neste caso, e não são sobre aquilo que Rui Cardoso “acha que devem ser”.

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“Uma parte dos problemas que nós temos na sociedade são os maus exemplos, são as gritarias, são a indisciplina, é a violência na relação entre as pessoas e nessa matéria o senhor deputado é mestre”, disse, o que gerou protestos da bancada do Chega.

O socialista pegou neste momento para dizer que “é esse o exemplo que senhores dão às escolas”.

“É por isso que os senhores são os destruidores das escolas”, atirou Porfírio Silva, prosseguindo depois com as respostas às intervenções de outras bancadas.

No final desta ronda de respostas, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, pediu a defesa da honra da bancada.

“Eu não posso admitir que o senhor deputado Porfírio Silva tenha, não insinuado, mas dito mesmo que a culpa da violência das escolas é dos deputados do chega”, condenou, considerando que o deputado Rui Cardoso “enfrenta a podridão do sistema sem medo”.

De acordo com Pedro Pinto, a culpa da violência das escolas não é da bancada do Chega, mas “é da inação do Partido Socialista durante anos e anos e anos que esqueceram a escola pública”.

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“A culpa da violência das escolas é da falta de proteção aos professores. Que os senhores deixaram que alunos agredissem professores e ficaram em silêncio. A culpa do que se passa nas escolas portuguesas e da violência é do Partido Socialista”, insistiu.

Na resposta, Porfírio Silva avisou: “eu não sou fácil de intimidar, nem com berraria, mesmo que seja de um líder parlamentar”.

Temas: Partido Socialista Chega Parlamento Escolas
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