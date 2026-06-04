"Estamos a matá-los todos outra vez": críticos dizem que a história está a ser apagada enquanto Trump reformula narrativas nos parques nacionais

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Uma estátua de Gustavus Cheyney Doane no Parque Nacional de Grand Teton tornou-se foco de controvérsia depois da remoção de uma placa que contextualizava o seu papel histórico, incluindo um massacre de membros dos Piegan Blackfeet

Quando os turistas virem, esta primavera, uma estátua de Gustavus Cheyney Doane, um explorador do século XIX, num centro de visitantes do Parque Nacional Grand Teton, haverá algo em falta: a placa que costumava estar por baixo da estátua.

Nela lia-se: "Como reconhecemos o lado bom e o lado mau de uma figura?", destacando que a expedição de Doane levou à criação do primeiro parque nacional - mas também que ele ajudou a liderar um massacre de pelo menos 173 membros dos Piegan Blackfeet, um ato de que se gabou ao longo da vida.

A remoção da placa foi citada num processo judicial contra o Departamento do Interior, que gere os parques nacionais do país, como uma das muitas alterações provocadas pela ordem executiva de março de 2025 do presidente Donald Trump, que instruía a agência a "tomar medidas" contra conteúdos públicos que "desprestigiem de forma inadequada americanos do passado ou do presente".

A administração Trump argumenta que a ordem garante que a história americana é retratada de forma positiva. Mas os críticos dizem que está a apagar elementos do passado da nação.

"Estamos a matá-los todos outra vez", considera Tom Rodgers, membro da Nação Blackfeet conhecido como One Who Rides His Horse East, referindo-se às vítimas do massacre, que descreveu como uma das "experiências históricas mais desprezíveis" para os nativos americanos.

"Acho que chegámos a um ponto no nosso país em que as pessoas pensam que, se contarem metade da verdade, contaram toda a verdade, e isso, por si só, é uma mentira", acrescenta. "É orwelliano."

Tom Rodgers posa para um retrato em Washington, DC, a 30 de abril. Rodgers disse à CNN que a sua missão nasce do amor pelo seu povo nativo e de uma história de amor pela sua companheira falecida, que "agora reside entre as estrelas" do Trilho do Lobo, com as estrelas no seu fato colocadas em memória dela. (Maansi Srivastava/CNN)

À medida que o país entra na época alta do turismo, as marcas da inédita reformulaçãos cultural da administração estarão visíveis em parques nacionais por todo o país. A remoção das palavras em Grand Teton é apenas uma de, pelo menos, 45 alterações realizadas ao abrigo da ordem executiva, segundo o Save Our Signs, um grupo de defesa que acompanha alterações em exposições do Serviço Nacional de Parques.

Por exemplo, no Monumento Nacional Muir Woods, na Califórnia, foram removidas placas sobre as contribuições dos nativos americanos e das mulheres, incluindo uma nota que informava os visitantes de que John Muir se referia aos povos indígenas com linguagem racista nos seus diários e ignorava "o genocídio que sobreviveram".

"Isto contribui para a ideia de que os povos indígenas não pertencem aos parques", lia-se anteriormente na placa.

A administração Trump também tomou medidas contra avisos sobre alterações climáticas, um fator que afeta monumentos colocados em paisagens naturais.

No Monumento Nacional Fort Sumter, na Carolina do Sul, foi removida por completo uma placa que incluía detalhes sobre os impactos iminentes das alterações climáticas, incluindo informação sobre como "a subida do nível do mar poderá inundar a maior parte das muralhas do forte e alagar o histórico campo de parada".

O Departamento do Interior disse à CNN que, em Fort Sumter, "agiu para substituir materiais que não estavam fundamentados em ciência real por informação precisa, baseada em evidências e alinhada com a forma como o mundo realmente funciona".

Entretanto, em Washington, DC, uma exposição sobre George Mason, um dos pais fundadores, retirou referências ao facto de ele possuir escravos "paradoxalmente", apesar de ser um defensor dos "direitos individuais".

Um novo painel sobre o pai fundador George Mason não menciona que ele era proprietário de escravos. (Kaanita Iyer/CNN)

As remoções surgem numa altura em que os Estados Unidos entram num momento repleto de oportunidades para refletir sobre a sua história, com celebrações para assinalar o 250.º aniversário do país ao longo deste ano.

Os esforços da administração Trump têm gerado críticas de alguns legisladores e grupos de defesa, incluindo o processo apresentado em fevereiro por uma coligação de conservacionistas e ativistas que cita as remoções da placa de Doane e de outras sinalizações. A ação acusa a administração de "montar uma campanha sustentada para apagar a história e minar a ciência". O caso em Massachusetts continua pendente.

O Departamento do Interior disse à CNN: "Este esforço não tem como objetivo remover a história. Trata-se de garantir que as exposições financiadas pelos contribuintes apresentam a história de forma equilibrada, factual e apropriada, refletindo toda a história da América, incluindo as suas conquistas extraordinárias e os seus desafios."

Especialistas e líderes locais dos parques foram consultados "quando apropriado" nas decisões de remoção, acrescenta o departamento, argumentando que a diretiva "reforça a confiança do público e ajuda os visitantes a compreender melhor a complexidade da história da América".

Remoção generalizada

Na sequência da ordem executiva de Trump, o Departamento do Interior ordenou uma revisão de conteúdos como exposições, filmes, panfletos e placas nos parques nacionais.

O departamento também instruiu o Serviço Nacional de Parques a incentivar os visitantes a apresentarem comentários sobre placas, incluindo se identificavam mensagens "negativas" sobre "americanos do passado ou do presente".

Se um item fosse considerado "inconsistente" com a ordem executiva de Trump, poderia ser removido ou substituído.

Segundo uma base de dados interna do Serviço Nacional de Parques consultada pela CNN, centenas de exposições foram sinalizadas para revisão.

Placa informativa no Monumento Nacional de Muir Woods, em março de 2025, que inclui detalhes sobre as contribuições dos povos nativos americanos e das mulheres para a preservação de Muir Woods. (Save Our Signs)

Placa informativa no Monumento Nacional de Muir Woods, em setembro de 2025. (Save Our Signs)

A variedade de conteúdos sinalizados incluía um conjunto diverso de itens considerados potencialmente depreciativos para americanos "do passado ou do presente".

Entre os itens marcados para revisão estavam livros à venda sobre escravatura, exposições sobre o internamento forçado de nipo-americanos durante a Segunda Guerra Mundial e um filme sobre operários de fábricas do século XIX em Massachusetts.

Embora não indique quais foram removidos, a base de dados contém notas que refletem quão amplamente as orientações do departamento foram interpretadas.

Uma exposição assinalava o assassinato do abolicionista Elijah Parish Lovejoy. "Este documento afirma que uma ‘multidão assassina’ matou um abolicionista. Isto denigre os assassinos?", questiona o comentário. Sugere reformular a inscrição para: "O editor abolicionista Elijah Lovejoy é assassinado pelas suas opiniões."

Um painel num Parque Nacional em St. Croix foi sinalizado com uma nota que afirma que "discute o tráfico de escravos e a sua ligação à indústria do açúcar, o que alguns podem considerar depreciativo ou inadequado".

A placa por baixo da estátua de Doane foi sinalizada com um comentário a indicar que era "temporária" e poderia ser removida "conforme necessário".

Uma estátua de Gustavus Cheyney Doane num centro de visitantes do Parque Nacional de Grand Teton. (Noa Ben Hamou)

Um retrato não datado de Doane. (Biblioteca do Congresso)

O Departamento do Interior contestou que a base de dados "foi editada antes de ser divulgada de forma inadequada e ilegal aos meios de comunicação social, de maneiras que deturparam o estado deste esforço", mas não especificou o que foi alterado.

"Os funcionários que alteraram registos internos e fizeram fugas de informação numa tentativa de prejudicar a administração Trump serão responsabilizados", afirmou a agência em comunicado.

Uma fonte familiarizada com a base de dados confirmou à CNN a exatidão do seu conteúdo e afirmou que as alterações foram apenas de formatação.

Kym Hall, antiga diretora regional do Serviço Nacional de Parques, reformada desde outubro de 2024, disse à CNN que ouviu de funcionários atuais da agência que estes estão exaustos e desmoralizados após serem obrigados a implementar alterações e remoções de placas.

"Esse é o tema recorrente… ‘Isto não é aquilo para que me inscrevi, porque isto não é quem somos enquanto organização’", referiu Hall sobre as conversas com amigos e antigos colegas.

Defensores reagem

Desde que as remoções começaram no verão passado, vários defensores dos parques nacionais têm reagido contra as alegações da administração de que está a restaurar a verdade.

"Fazemos um enorme mal a nós próprios, às nossas próprias almas, quando procuramos controlar uma narrativa que não é verdadeira", disse Rodgers à CNN.

Rodgers - que participou no esforço para renomear o Monte Doane, no Parque Nacional de Yellowstone, para First Peoples Mountain - acusou a administração de tentar "manipular" o legado de Doane com a remoção da placa em Grand Teton.

Rodgers posa para um retrato em Washington, DC, a 30 de abril. (Maansi Srivastava/CNN)

A administração está "a apagar metade da narrativa", escreveu Elizabeth Villano, coautora da placa de Muir Woods, numa publicação no LinkedIn em resposta às alterações.

A contestação tem tido resultados mistos.

No mês passado, um tribunal federal impediu o Serviço Nacional de Parques de avançar com planos para substituir exposições relacionadas com a escravatura no President’s House Site, em Filadélfia. Os críticos disseram que os novos painéis branqueavam a exposição, criada para reconhecer indivíduos escravizados por George Washington.

Democratas na Câmara dos Representantes e no Senado enviaram cartas à liderança do Departamento do Interior ainda em abril, pedindo mais esclarecimentos sobre a revisão conduzida pela agência.

Segundo os gabinetes do senador Martin Heinrich e dos representantes Sharice Davids e Jared Huffman, o Departamento do Interior não respondeu às cartas dos democratas no Congresso.

O significado da história

Huffman também manifestou alarme com a reformulação cultural em curso apenas meses antes do 250.º aniversário da fundação do país. "A verdadeira história está a ser branqueada e censurada nos parques nacionais e museus", afirmou Huffman numa audiência em fevereiro. "Devemos honrar o 250.º aniversário da América dizendo a verdade."

Alan Spears, diretor sénior da National Parks Conservation Association, disse à CNN: "Esta ideia de que é necessário restaurar a verdade e a sanidade na história americana é uma das maiores cortinas de fumo da história americana. Está a tentar resolver um problema que, na realidade, não existe, nunca existiu."

A Casa Branca defendeu as remoções. Num comunicado, a porta-voz Taylor Rogers disse à CNN que Trump "está a honrar o extraordinário património do nosso país e a restaurar um sentimento de orgulho nacional".

"O presidente pôs fim à caracterização divisiva e imprecisa da história da nossa nação promovida pela esquerda radical, que se infiltrou nos nossos parques nacionais e museus, e está a restaurar a verdade e a sanidade", afirmou.

Mas o rumo da história muda, observa Rodgers, membro da Nação Blackfeet: os que estão atualmente no poder não estarão lá para sempre, "e haverá um tempo e um lugar da nossa escolha para corrigir isto".