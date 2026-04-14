Há um novo parque de estacionamento em Lisboa com quase 400 lugares - e é gratuito, mas só para alguns

Há 1h e 18min

Parque será gratuito para todos os detentores do passe Navegante, que poderão depois seguir viagem em transporte coletivo ou na rede de bicicletas GIRA

A cidade de Lisboa dispõe a partir de quarta-feira de um novo parque de estacionamento na freguesia de Carnide, com 387 lugares, gratuito para detentores do passe Navegante, divulgou a autarquia.

“A criação do parque de estacionamento Condes de Carnide visa dar continuidade à política de incentivo à transição do transporte individual para o transporte coletivo, contribuindo para a redução do tráfego automóvel no centro de Lisboa e também para a diminuição das emissões de gases com efeito de estufa na cidade”, indica a Câmara Municipal de Lisboa, em comunicado.

O parque, que será inaugurado oficialmente na quarta-feira, irá dispor de 387 lugares e será gratuito para todos os detentores do passe Navegante, que poderão depois seguir viagem em transporte coletivo ou na rede de bicicletas GIRA.

Atualmente, o município de Lisboa dispõe de sete parques de estacionamento nas entradas de Lisboa, “com as mesmas características dissuasoras da utilização de veículo próprio”.

O novo parque localiza-se próximo das estações de Carnide e Colégio Militar do Metropolitano de Lisboa e terminal rodoviário do Colégio Militar, facilitando também a ligação à rede GIRA.

A infraestrutura inclui ainda lugares para veículos elétricos e para pessoas com mobilidade reduzida.

De acordo com o município, desde 2024 já foram criados 1.725 lugares de estacionamento em parques periféricos.