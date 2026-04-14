Há um novo parque de estacionamento em Lisboa com quase 400 lugares - e é gratuito, mas só para alguns

Agência Lusa , BCE (notícia atualizada com correção da LUSA)
Há 1h e 18min
Habitação em Lisboa (Getty Images)

Parque será gratuito para todos os detentores do passe Navegante, que poderão depois seguir viagem em transporte coletivo ou na rede de bicicletas GIRA

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A cidade de Lisboa dispõe a partir de quarta-feira de um novo parque de estacionamento na freguesia de Carnide, com 387 lugares, gratuito para detentores do passe Navegante, divulgou a autarquia.

“A criação do parque de estacionamento Condes de Carnide visa dar continuidade à política de incentivo à transição do transporte individual para o transporte coletivo, contribuindo para a redução do tráfego automóvel no centro de Lisboa e também para a diminuição das emissões de gases com efeito de estufa na cidade”, indica a Câmara Municipal de Lisboa, em comunicado.

O parque, que será inaugurado oficialmente na quarta-feira, irá dispor de 387 lugares e será gratuito para todos os detentores do passe Navegante, que poderão depois seguir viagem em transporte coletivo ou na rede de bicicletas GIRA.

Atualmente, o município de Lisboa dispõe de sete parques de estacionamento nas entradas de Lisboa, “com as mesmas características dissuasoras da utilização de veículo próprio”.

O novo parque localiza-se próximo das estações de Carnide e Colégio Militar do Metropolitano de Lisboa e terminal rodoviário do Colégio Militar, facilitando também a ligação à rede GIRA.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A infraestrutura inclui ainda lugares para veículos elétricos e para pessoas com mobilidade reduzida.

De acordo com o município, desde 2024 já foram criados 1.725 lugares de estacionamento em parques periféricos.

Temas: Parque de estacionamento Carnide Parques de estacionamento Lisboa
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

PSP deteve mais de três mil condutores este ano, quase metade por conduzirem sob o efeito de álcool

Há 30 min

Sindicato defende que Portugal deve aproveitar "grande oportunidade" para pedir revisão do Acordo Laboral na Base das Lajes

Há 47 min

Há um novo parque de estacionamento em Lisboa com quase 400 lugares - e é gratuito, mas só para alguns

Há 1h e 18min

Carris lança canal de WhatsApp para divulgar informações e alertas sobre o serviço

Há 1h e 43min
Mais País

Mais Lidas

André Ventura e José Pacheco Pereira em frente a frente esta noite na CNN Portugal. O que esperar

Ontem às 08:41

Como a Marinha dos EUA poderá bloquear os portos do Irão e remover minas do Estreito de Ormuz

Ontem às 18:17

Isalina, a última transumante: no princípio do mundo, a mudança sobe devagar

Hoje às 07:00

Bibliotecas, bordéis e mais: por dentro de uma das cidades mais bem preservadas do Império Romano

12 abr, 09:00

Usa chave do carro para perfurar pescoço de polícia durante operação STOP em Lisboa

Hoje às 06:30

Novas experiências mostram que o núcleo da Terra pode guardar vastos "oceanos" de um elemento essencial para a vida

12 abr, 12:00

"É uma facada nas costas": jovem ucraniano recrutado pela Rússia para atacar o próprio país em troca de mil euros

12 abr, 11:32

A polícia abriu a porta da carrinha e lá dentro estava uma criança em posição fetal e rodeada de excrementos - foi o pai que a prendeu ali há mais de um ano

Ontem às 12:22

Pacheco Pereira vs. André Ventura: os principais momentos de um debate histórico

Hoje às 00:32

PODCAST | Fúria Épica

Hoje às 06:00

Porque é que Trump ameaça bloquear um estreito que o Irão já está a bloquear

Ontem às 11:39

Último tigre de circo de Portugal entregue a santuário espanhol

Ontem às 19:58