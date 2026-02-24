Sete jovens detidos por roubos qualificados em Lisboa

Há 1h e 43min

Quando detidos, os jovens tinham na posse itens roubados fruto de três roubos realizados a vítimas com idades compreendidas entre os 17 e os 21 anos

Sete jovens, com idades entre 16 e 17 anos, foram detidos no domingo, na freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, por suspeitas da prática de três crimes de roubo qualificado com recurso a violência, anunciou a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP) explicou que as detenções ocorreram depois da autoridade policial ter tido conhecimento de um roubo nas imediações do MEO Arena, cerca das 20:30, praticado por “um grupo de sete a oito indivíduos”.

No local, a PSP visualizou um grupo de jovens que correspondia às características transmitidas por testemunhas oculares, tendo abordado os suspeitos, que “adotaram um comportamento hostil com os polícias e que tentaram diversas vezes eximir-se à atuação policial”.

Quando detidos, os jovens tinham na posse itens roubados fruto de três roubos realizados a vítimas com idades compreendidas entre os 17 e os 21 anos.

Segundo a nota da PSP, os suspeitos, que atuavam em grupo, “agrediram brutalmente as vítimas, deixando-as inconscientes e a necessitar de assistência hospitalar” e apoderaram-se dos seus pertences.

A PSP deteve primeiro seis dos suspeitos em flagrante delito e, posteriormente, em novas diligências com vista à localização do sétimo jovem, que foi intercetado, pouco tempo depois e detido fora de flagrante delito.

Os sete detidos já foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido decretada a medida de coação de apresentações semanais às autoridades.