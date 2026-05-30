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Governo dá 'luz verde' a venda de participações sociais não estratégicas da Parpública

Agência Lusa , HCL
Há 39 min
Luís Montenegro (António Cotrim/Lusa)
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Executivo fala em "gestão mais eficiente"

O Governo autorizou a venda de participações sociais não estratégicas detidas pela Parpública, de modo a permitir "uma gestão mais eficiente da carteira pública", segundo uma deliberação aprovada em Conselho de Ministros.

A deliberação, que "prevê a alienação de participações sociais não estratégicas detidas" pela Parpública, foi aprovada na sexta-feira e tem como intuito permitir "uma gestão mais eficiente da carteira pública e a reconfiguração da presença do Estado no setor empresarial", adianta o comunicado do Conselho de Ministros.

Não obstante, o executivo refere que a decisão "determina ainda que a alienação deve assegurar condições de mercado, maximização do encaixe financeiro e salvaguarda do interesse público".

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Temas: Parpública Governo Participações sociais Carteira
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