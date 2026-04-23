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Air France-KLM reitera interesse em continuar na corrida da privatização da TAP

Agência Lusa , AM
Há 40 min
Boeing 777 da Air France, no Líbano (AP)

Empresa assegura que pretende fazer de Lisboa o seu único ‘hub’ - plataforma giratória de distribuição de voos - no Sul da Europa

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A Air France-KLM referiu hoje que aguarda “com expectativa” os próximos passos do processo de privatização da TAP e reiterou o seu “forte e contínuo” interesse pela companhia aérea.

“A Air France-KLM congratula-se com o anúncio da Parpública e agradece ao Governo português o convite para participar na próxima fase do processo de privatização da TAP”, referiu a empresa franco-neerlandesa.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma resolução a convidar a Air France-KLM e a Lufthansa a apresentarem propostas vinculativas para a compra da TAP.

No mesmo comentário enviado à imprensa, a Air France-KLM relembra que, tal como foi sublinhado pelo CEO do grupo, Benjamin Smith, aquando da apresentação da proposta não vinculativa, “a TAP encaixa totalmente na estratégia multi-hub da Air France-KLM, e o nosso objetivo é reforçar as operações em Lisboa, ao mesmo tempo que desenvolvemos a conectividade noutras cidades do país, incluindo o Porto”.

Além disso, a empresa assegura que pretende fazer de Lisboa o seu único ‘hub’ - plataforma giratória de distribuição de voos - no Sul da Europa e “integrar a TAP seguindo a abordagem do grupo face à consolidação, que privilegia a cooperação dentro de um enquadramento claro.

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“Este modelo beneficiaria a TAP, os seus trabalhadores e Portugal no seu conjunto, nomeadamente através do aumento da conetividade”, acrescenta.

No final da reunião, os ministro das Finanças e Infraestruturas e Habitação, Joaquim Miranda Sarmento e Miguel Pinto Luz, reforçaram que as propostas financeiras das duas interessadas são equivalentes, mas o “dever de confidencialidade impede qualquer referência a valores”.

As áreas de alinhamento para a estratégia da TAP incluem tópicos como a conectividade com as regiões autónomas e com países da língua portuguesa, a expansão da operação no Porto, o crescimento dos serviços dos centros de manutenção e engenharia, investimento na frota, “plano ambicioso de crescimento para os próximos dez anos” e compromisso com a sustentabilidade, elencou Pinto Luz.

Na corrida nesta fase estão a Air France-KLM e a Lufthansa, depois de a IAG, dona da Iberia e da British Airways, não ter avançado com uma proposta.

Agora, nesta terceira fase do concurso, as duas empresas terão 90 dias para entregarem as propostas vinculativas, ou seja, até julho.

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O Governo quer alienar até 49,9% do capital da companhia, dos quais 44,9% a um investidor de referência e até 5% reservados a trabalhadores, num processo em que serão tidos em conta o preço, o plano industrial, a conectividade e a capacidade financeira do comprador.

Temas: Parpública Empresas Lufthansa Air France Klm
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