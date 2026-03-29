Paróquia do Porto denuncia furto de segundo busto em Ramalde

Há 1h e 48min

Câmara do Porto diz que paróquia, em articulação com a autarquia e com a Junta de Freguesia de Ramalde, apresentou queixa às autoridades competentes

A Paróquia da Senhora do Porto denunciou este domingo que foi furtado um busto do Padre António Inácio Gomes que se encontrava no adro daquela igreja, em Ramalde, uns dias após ter sido roubado um outro busto na mesma freguesia.

“Na noite de terça para quarta-feira (24 para 25 de março) foi roubado o busto do Sr. Padre António Inácio Gomes que se encontrava no adro da nossa igreja desde o dia da sua inauguração em 29 de outubro de 2006”, escreveu a Paróquia da Senhora do Porto na sua página de Facebook.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Câmara do Porto afirmou que esta paróquia, em articulação com a autarquia e com a Junta de Freguesia de Ramalde, apresentou queixa às autoridades competentes.

“A Câmara Municipal do Porto tem conhecimento do furto e acompanha a situação em proximidade com as forças de segurança, tendo disponibilizado uma base de dados que identifica as obras de arte no espaço público”, acrescentou ainda essa fonte.

Já o presidente da autarquia, Pedro Duarte, numa nota enviada à Lusa, considerou “inaceitável” este tipo de situação, que classificou como um “desrespeito pelo espaço público”, dizendo tratar-se de “mais uma prova de como é urgente priorizar a segurança na cidade, através de maior patrulhamento e reforço policial nas ruas".

No dia 22, o vereador do Partido Socialista na Câmara do Porto Manuel Pizarro denunciou ter sido roubado um busto em bronze do padre Diamantino Gomes, que se encontrava no Largo de Pereiró, também na freguesia de Ramalde.