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Parlamento Europeu aprova exigência de mais 200 mil milhões em orçamento da UE até 2034

Agência Lusa , AM
Há 2h e 51min
Parlamento Europeu (Lusa/EPA/RONALD WITTEK)

Está em causa um aumento nominal de 175,11 mil milhões de euros

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O Parlamento Europeu aprovou esta terça-feira a sua posição negocial para o orçamento da União Europeia (UE) para 2028-2034, exigindo um aumento em 200 mil milhões de euros (a preços correntes) face à proposta da Comissão Europeia.

Num relatório aprovado esta terça-feira – por 370 votos a favor, 201 votos contra e 74 abstenções – na sessão plenária do Parlamento Europeu, que decorre na cidade francesa de Estrasburgo, os eurodeputados definiram a sua posição para negociar com os Estados membros os principais valores e a estrutura do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para 2028-2034.

“Os eurodeputados propõem um aumento de cerca de 10% em comparação com a proposta da Comissão de julho de 2025. Este aumento será distribuído uniformemente pelas três rubricas orçamentais que apoiam as prioridades da UE (excluindo os custos com a administração e as agências) e atenuará as pressões inflacionistas”, assinala a assembleia europeia em comunicado.

Está em causa um aumento nominal de 175,11 mil milhões de euros (a preços constantes de 2025) ou de 197,30 mil milhões de euros (a preços correntes) em comparação com a proposta da Comissão Europeia, excluindo o reembolso da dívida relacionada com o Mecanismo de Recuperação e Resiliência (que financia o PRR).

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“Globalmente, o Parlamento propõe um orçamento de 1,78 biliões de euros (a preços constantes de 2025), ou seja, 2,01 biliões de euros (a preços correntes), para financiar as prioridades políticas e os objetivos estratégicos da UE”, adianta a instituição na nota.

Para os eurodeputados, o orçamento de longo prazo da UE deve “continuar a ser um instrumento de investimento que apoie as políticas europeias”, pelo que se opõem “firmemente a qualquer renacionalização, rejeitando uma abordagem à ‘la carte’ e alertando para o facto de a abordagem da Comissão de um plano por Estado‑membro poder enfraquecer as políticas da UE, reduzir a transparência e criar concorrência entre os beneficiários”.

Temas: Parlamento Europeu Comissão Europeia Orçamento União Europeia
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