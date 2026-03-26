União Europeia não prolonga regras de deteção de abuso sexual infantil online

Agência Lusa , AM
Há 1h e 8min
Parlamento Europeu

Parlamento Europeu ter rejeitado uma proposta da Comissão Europeia

A União Europeia não vai prolongar as regras de deteção de abuso sexual infantil 'online', que expiram em 3 de abril, após o Parlamento Europeu ter rejeitado uma proposta da Comissão Europeia.

Essa proposta foi chumbada com 311 votos contra, 228 votos favoráveis e 92 abstenções, na minisessão do Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Estas regras vão assim expirar a 3 de abril, o que várias associações de proteção das crianças têm alertado que levará a um aumento dos casos de abuso sexual infantil.

Temas: Parlamento Europeu Abuso sexual infantil online

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