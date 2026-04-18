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Um pedaço da Torre Eiffel em França está agora à venda. É preciso muito dinheiro para comprá-lo

CNN , Lianne Kolirin
Há 8 min
Paris é sinónimo de Torre Eiffel (CNN)

E é preciso um sítio bem alto para guardá-lo

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Visitar a Torre Eiffel pode ser uma experiência bastante concorrida – cerca de 7 milhões de pessoas visitam-na todos os anos –, mas agora vai ser possível desfrutar de uma parte deste majestoso monumento francês na sua própria casa.

Um pedaço da escadaria original deste marco parisiense vai a leilão na capital francesa no próximo mês.

No entanto, há alguns senãos: os licitantes terão de dispor de um orçamento avultado para a adquirir e de tetos altos para a armazenar.

A secção n.º 1 da escadaria em espiral original ligava o segundo e o terceiro andares da torre quando esta foi inaugurada em 1889. Feita de aço e chapa metálica rebitada, é composta por 14 degraus assentes numa base em forma de cruz, com uma altura de 2,75 metros de altura e 1,75 metros de diâmetro.

Cerca de 300 milhões de pessoas visitaram este marco francês mundialmente famoso desde a sua inauguração durante a Exposição Universal, uma feira que celebrava o 100.º aniversário da Revolução Francesa.

Durante quase um século, esses visitantes terão subido até ao topo da torre por estes degraus, mas em 1983 o monumento foi submetido a uma grande remodelação e houve secções da escadaria que foram desmontadas e substituídas por elevadores.

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No dia 21 de maio, esta parte da escadaria histórica será leiloada pelo departamento de Art Déco da Artcurial, em Paris.

De acordo com um anúncio no site da Artcurial, espera-se que a peça alcance um valor de entre 120 mil e 150 mil euros. Embora o vendedor não tenha sido identificado publicamente, a casa de leilões refere que esta peça permaneceu na mesma coleção privada durante “mais de 40 anos”, desde que foi desmontada em 1983.

A secção restaurada da escadaria em espiral tem 14 degraus. foto Artcurial
Gustave Eiffel na cúpula da sua torre com o seu genro e colaborador sr. Salles. foto Neurdein Roger-Viollet

“Nunca esteve ao ar livre e foi submetida a uma restauração completa para a venda”, adianta Sabrina Dolla, diretora associada da Artcurial, num email enviado à CNN.

De acordo com a Artcurial, esta venda representa uma oportunidade rara de adquirir uma peça deste monumento histórico.

Dolla descreve a secção da escadaria como “mais do que apenas um pedaço de história”, acrescentando: “É uma experiência imersiva, uma viagem estacionária através do tempo e do espaço. Imagine-se em 1889 nesta escadaria, situada entre 113 e 276 metros de altura, sem barreiras de segurança, mas com uma vista de 360 graus sobre Paris.”

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Houve 20 secções da escadaria a serem vendidas em 1983 e a maioria delas permanece na posse dos seus compradores originais.

Em França, é possível encontrar secções em dois museus de Paris: o Musée d’Orsay e a Cité des Sciences. Existe também uma secção no leste de França, no Musée de l’Histoire du Fer.

Mais longe, alguns dos degraus estão também em exposição nos jardins da Fundação Yoishii, em Yamanashi, no Japão, e outros perto da Estátua da Liberdade, em Nova Iorque.

Anteriormente, a Artcurial já leiloou lotes que suscitaram grande interesse por parte dos licitantes. O lote mais valioso revelou ser o n.º 13, que foi arrematado por 523.800 euros em 2016.

Sobre esta venda recorde, Dolla explica que a peça “estava em bom estado (tal como a que estamos agora a apresentar) e, acima de tudo, [foi vendida por esse preço] porque um novo colecionador chinês a queria a qualquer custo. Em última análise, é uma questão de circunstâncias e oportunidades.”

Francesca Street, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

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