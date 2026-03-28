Polícia francesa detém homem com uma bomba em frente ao Bank of America em Paris

Agência Lusa , AM
Há 1h e 41min
Bank of America (Getty Images)

Factos ocorreram por volta das 02:30

As autoridades francesas detiveram este sábado um homem com um engenho explosivo em frente ao Bank of America, em Paris, revelou a agência de notícias AFP.

Os factos ocorreram por volta das 02:30 (hora de Lisboa), na rue de la Boétie, no centro oeste de Paris, em frente às instalações do Bank of America.

As autoridades detiveram um homem que tinha acabado de deixar um engenho explosivo artesanal em frente ao estabelecimento.

O engenho era composto por um bidão de cinco litros de líquido, provavelmente hidrocarboneto, uma carga de 650 gramas de pólvora explosiva e um sistema de ignição, segundo uma das fontes.

A investigação está agora ser conduzida pelo departamento antiterrorista da brigada criminal da polícia judiciária de Paris.

Temas: Paris Bank of America Bomba

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