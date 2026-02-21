Polícia francesa investiga ameaças de bomba que levaram à evacuação de vários edifícios em Paris

Há 3h e 23min

Torre Eiffel também foi alvo do alerta, mas acabou por não ser evacuada

Uma série de e-mails com ameaças de bomba levou na sexta-feira à retirada de pessoas em arranha-céus da capital francesa, da Torre Montparnasse e do Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po), conforme confirmaram fontes policiais à BFM TV e ao ‘Le Figaro’.

A Torre Eiffel também foi alvo deste alerta, mas as autoridades não procederam à retirada das pessoas no local àquela hora, segundo disseram as mesmas à BFM TV.

A polícia francesa já está a investigar a origem dos e-mails. “Esta investigação, a cargo da chefia da polícia de Paris, está atualmente em curso”, de acordo com as fontes policiais citadas pelos dois meios de comunicação.

Os e-mails, enviados a diferentes autoridades locais, continham ameaças de fazer “voar vários locais de Paris”, mas de momento não há mais informações sobre a sua origem.