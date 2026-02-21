Polícia francesa investiga ameaças de bomba que levaram à evacuação de vários edifícios em Paris

Agência Lusa , JAV
Há 3h e 23min
Paris França Torre Eiffel Sena Foto Alexander Spatari Moment RF via Getty Images

Torre Eiffel também foi alvo do alerta, mas acabou por não ser evacuada

Uma série de e-mails com ameaças de bomba levou na sexta-feira à retirada de pessoas em arranha-céus da capital francesa, da Torre Montparnasse e do Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po), conforme confirmaram fontes policiais à BFM TV e ao ‘Le Figaro’.

A Torre Eiffel também foi alvo deste alerta, mas as autoridades não procederam à retirada das pessoas no local àquela hora, segundo disseram as mesmas à BFM TV.

A polícia francesa já está a investigar a origem dos e-mails. “Esta investigação, a cargo da chefia da polícia de Paris, está atualmente em curso”, de acordo com as fontes policiais citadas pelos dois meios de comunicação.

Os e-mails, enviados a diferentes autoridades locais, continham ameaças de fazer “voar vários locais de Paris”, mas de momento não há mais informações sobre a sua origem.

Temas: Paris Ameaça de Bomba Franca Policia Investigação

Europa

‘Os deuses da fotografia estavam do meu lado.’ Como esta imagem surpreendente de André foi capturada

Há 28 min

Quatro anos depois, a Rússia ainda está a pagar por um erro fatal de cálculo na Ucrânia

Há 1h e 19min

GUERRA AO MINUTO | Zelensky garante que não está a perder guerra e anuncia avanços no sul

Há 2h e 6min

Polícia francesa investiga ameaças de bomba que levaram à evacuação de vários edifícios em Paris

Há 3h e 23min
Mais Europa

Mais Lidas

Caças americanos intercetam bombardeiros e aviões russos a sobrevoar a costa do Alasca

Ontem às 18:24

Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos

19 fev, 21:55

Maior avião de transporte da Força Aérea dos EUA aterra nas Lajes. Desde 2003 que não havia tantos militares norte-americanos na Europa

Ontem às 15:46

Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,2 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%

19 fev, 15:01

Trabalhadora despedida nos EUA porque exigiu dormir 8/9 horas. Se fosse em Portugal: lei impõe 11 horas de descanso "essenciais" entre dias de trabalho

Ontem às 19:55

Exigiu dormir oito horas por noite e foi despedida. Polémica em Wall Street leva políticas sobre o descanso à Justiça americana

Ontem às 14:31

Morreu Eric Dane, o dr. Mark Sloan de Anatomia de Grey

Ontem às 05:55

Sem comida, sem combustível, sem turistas: sob pressão dos EUA, a vida em Cuba está paralisada

18 fev, 11:41

Incêndio em Cascais faz seis feridos. Dois estão em estado grave

Ontem às 12:25

Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14

19 fev, 19:40

"Comparável ao que vimos antes da guerra do Iraque": EUA mobilizam número impressionante de meios para cercar o Irão

Ontem às 12:23

Euromilhões: esta é a chave que vale 130 milhões

Ontem às 20:31