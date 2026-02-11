Quinze pessoas detidas e 10 mil doses de droga aprendida na região do Porto

Agência Lusa , AM
Há 1h e 14min
GNR (Lusa/ Estele Silva)

Os detidos têm idades entre os 21 e os 45 anos

Quinze pessoas foram detidas numa operação de combate ao tráfico de droga que decorreu em Paredes, Maia e Vila Nova de Gaia, na qual foram também apreendidas 10 mil doses de produto estupefaciente.

Os detidos, 11 homens e quatro mulheres, têm idades entre os 21 e os 45 anos.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto descreve que foi apreendida “uma elevada quantidade de substâncias ilícitas, armamento e numerário, nos concelhos de Paredes, Maia e Vila Nova de Gaia”.

Esta operação visou o “desmantelamento de uma rede organizada de tráfico de estupefacientes”, acrescenta esta polícia.

A operação, que juntou o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Penafiel, contou com 11 mandados de detenção e a 36 mandados de busca, dos quais 18 domiciliários e 18 não domiciliários, nomeadamente em veículos e anexos

Foram apreendidas 1.889 doses de cocaína, 1.460 doses de MDMA, 6.458 doses de haxixe, 1.017 doses de liamba, dez balanças digitais de precisão, bem como material de embalamento e corte.

Também foram apreendidas seis pistolas de calibre 6,35 mm, uma pistola de pressão de ar, 50 munições de calibre 6,35 mm, 42.400 euros em numerário, oito automóveis, cinco motociclos, 19 telemóveis e um computador.

Segundo a GNR, os detidos foram constituídos arguidos, e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Penafiel para a aplicação das medidas de coação.

A operação contou com o reforço de diversas valências da GNR, nomeadamente do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto, do Grupo de Intervenção de Operações de Proteção (GIOP), e do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE), bem como com o apoio da Unidade de Intervenção e Corpo de Intervenção da Policia de Segurança Publica (PSP).

Temas: Paredes Maia Vila Nova de Gaia Porto Detidos

