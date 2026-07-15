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Incêndio de grandes dimensões consome sete armazéns em Paredes

Agência Lusa , TFR
Há 39 min
Bombeiros
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Às 06:40 estavam no local 41 operacionais de várias corporações de Bombeiros, apoiados por 14 veículos

Um incêndio em Sobrosa, Paredes, deflagrou esta quarta-feira num armazém, alastrando a outros seis, e às 06:30 ainda estava ativo, disse fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto disse que não há vítimas deste fogo, na rua da Estrada, cujo alerta foi dado às 04:41.

“O fogo começou num armazém e depois alastrou a outros seis contíguos, que são de proprietários diferentes. Não há registo de vítimas e a esta hora [06:30] o incêndio continua ativo”, adiantou.

Às 06:40 estavam no local 41 operacionais de várias corporações de Bombeiros, apoiados por 14 veículos.

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Temas: Paredes Incêndio Armazéns
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