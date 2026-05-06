Militares gravemente feridos após salto de paraquedas falhado "encontram-se estáveis"

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Um dos feridos foi transportado para Leiria e o outro para Abrantes, com este último, o que inspirava mais cuidados, a ser transferido posteriormente para Lisboa

Os dois militares que ficaram gravemente feridos num salto de paraquedas durante o Curso de Paraquedismo em Tancos "encontram-se estáveis", informa esta quarta-feira o Exército.

Os paraquedas das vítimas - um segundo sargento e um furriel - enrolaram-se no último salto e terão acionado tarde demais os paraquedas de reserva, tendo ambos caído no solo.

Um dos feridos foi transportado para Leiria e o outro para Abrantes, com este último, o que inspirava mais cuidados, a ser transferido posteriormente para Lisboa.

"Os militares permanecem em observação hospitalar, no Hospital de Leiria e no Hospital de São José, onde estão a realizar exames complementares de diagnóstico para avaliação de eventuais fraturas ou outras lesões", indica ainda.

O Exército sublinha ainda que "continua a acompanhar a situação, garantindo o apoio necessário aos militares e às respetivas famílias", e que "prestará nova atualização sempre que se justifique".