Dois militares gravemente feridos após salto de paraquedas durante curso em Tancos

Há 1h e 56min

A CNN Portugal sabe que as vítimas são um segundo sargento e um furriel. Segundo foi possível apurar, os paraquedas enrolaram-se no último salto e o paraquedas de reserva terá sido acionado tarde demais

Dois militares em formação no Curso de Paraquedismo ficaram esta terça-feira feridos com gravidade após um salto durante uma ação de formação em Tancos, anunciou o Exército, que abriu um processo de averiguações.

De acordo com uma nota enviada à comunicação social, durante a manhã, em Tancos, distrito de Santarém, “ocorreu um incidente no âmbito do Curso de Paraquedismo, envolvendo dois militares, durante a execução de um salto de paraquedas”.

A CNN Portugal sabe que as vítimas são um segundo sargento e um furriel. Segundo foi possível apurar, os paraquedas enrolaram-se no último salto e o paraquedas de reserva terá sido acionado tarde demais.

Segundo o Exército, foram acionados de imediato os meios de emergência médica, tendo os militares sido assistidos no local por equipas do Exército e do INEM. Uma das vítimas foi transportada pelo INEM para o hospital de Leiria e a outra para Abrantes. O helicóptero chegou a ser acionado, mas não houve condições para transporte por via aérea.

Os restantes saltos do dia foram cancelados.

Foi determinada a abertura de um processo de averiguações “com vista ao apuramento das circunstâncias do incidente” e acionado o apoio psicológico, “assegurando acompanhamento aos militares envolvidos e respetivos familiares”.

Esta é a última semana do curso de paraquedistas.