Warner Bros rejeita nova oferta da Paramount e reafirma preferência pela Netflix

Agência Lusa , WL
Ontem às 14:24
Paramount (Nick Ut/AP)

Negócio está longe do fim

O Conselho de Administração da Warner Bros Discovery rejeitou “por unanimidade” a nova oferta da Paramount, reafirmando a sua preferência pela oferta de aquisição da Netflix.

A nova oferta da Paramount “continua a ser inferior ao nosso acordo de fusão com a Netflix em vários pontos-chave”, afirmou o presidente do Conselho de Administração da Warner Bros, Samuel Piazza Jr, citado no comunicado.

A Paramount não aumentou o valor da sua oferta de compra, mas alterou alguns parâmetros, acrescentando, nomeadamente, uma garantia pessoal de 40,4 mil milhões de dólares do bilionário Larry Ellison, pai do presidente da Paramount.

Em 08 de dezembro, a Paramount tinha lançado uma contraproposta de 93 mil milhões de euros para comprar a Warner Bros, dias após o anúncio de um acordo para a compra desta empresa pela Netflix por cerca de 71 mil milhões de euros.

A aquisição por parte da Netflix permite à empresa adquirir o catálogo de filmes, mas também o serviço de 'streaming' concorrente HBO Max.

A concretizar-se, o negócio trata-se da maior operação de consolidação no setor do entretenimento desde a compra da Fox pela Disney, por 71 mil milhões de dólares (60,96 mil milhões de euros), em 2019.

A transação deverá ser concluída nos próximos 12 a 18 meses, após a Warner concluir a separação das suas operações de cabo.

