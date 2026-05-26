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Mulher morre após sofrer paragem cardiorrespiratória em praia de Peniche

Agência Lusa , MFP
Há 18 min
Ambulância do INEM (Getty)
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Autoridade Marítima Nacional garante que foi dada continuidade às manobras de suporte básico de vida, sendo impossível reverter a situação

Uma mulher de 59 anos morreu esta terça-feira após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória enquanto estava a banhos na praia do Molhe Leste, no concelho de Peniche, distrito de Leiria, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Após o alerta dado pelas 17:20, foram destacados para o local elementos da capitania do porto e do comando local da Polícia Marítima de Peniche, Bombeiros Voluntários de Peniche, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, bem como nadadores salvadores do projeto municipal 365.

Em comunicado, a AMN indicou que os nadadores salvadores “iniciaram prontamente as manobras de suporte básico de vida, sendo continuadas pelos bombeiros e pelos elementos do INEM, não tendo sido possível reverter a situação”.

“O auto de verificação do óbito foi efetuado no local pelo médico da VMER e, após contacto com Ministério Público, o corpo da vítima foi transportado pelos bombeiros, para o Gabinete Médico-Legal de Torres Vedras”, pode ler-se.

Segundo a mesma fonte, o gabinete de psicologia da Polícia Marítima também já foi ativado.

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Temas: Paragem cardiorrespiratória Morte Mulher Peniche
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