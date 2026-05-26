Mulher morre após sofrer paragem cardiorrespiratória em praia de Peniche

Há 18 min

Autoridade Marítima Nacional garante que foi dada continuidade às manobras de suporte básico de vida, sendo impossível reverter a situação

Uma mulher de 59 anos morreu esta terça-feira após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória enquanto estava a banhos na praia do Molhe Leste, no concelho de Peniche, distrito de Leiria, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Após o alerta dado pelas 17:20, foram destacados para o local elementos da capitania do porto e do comando local da Polícia Marítima de Peniche, Bombeiros Voluntários de Peniche, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, bem como nadadores salvadores do projeto municipal 365.

Em comunicado, a AMN indicou que os nadadores salvadores “iniciaram prontamente as manobras de suporte básico de vida, sendo continuadas pelos bombeiros e pelos elementos do INEM, não tendo sido possível reverter a situação”.

“O auto de verificação do óbito foi efetuado no local pelo médico da VMER e, após contacto com Ministério Público, o corpo da vítima foi transportado pelos bombeiros, para o Gabinete Médico-Legal de Torres Vedras”, pode ler-se.

Segundo a mesma fonte, o gabinete de psicologia da Polícia Marítima também já foi ativado.