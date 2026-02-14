Uma jovem está a levar o seu governo a tribunal por causa do "imposto sobre o período". Espera que o caso quebre tabus sobre saúde sexual

Há 42 min

Médicos e ativistas alertam que a falta de acesso a produtos e educação em saúde sexual no Paquistão afeta a dignidade, a saúde e a permanência de raparigas na escola, sobretudo entre as populações mais vulneráveis e em zonas afetadas por cheias

Durante anos, Mahnoor Omer não falou sobre o assunto.

Sempre que o tema surgia, as suas colegas da escola em Islamabad, a capital paquistanesa, coravam de embaraço, recorda Omer.

“Isto aconteceu tantas vezes. Uma colega minha começou a menstruar durante a aula”, conta à CNN. “A parte de trás da sua kameez branca estava completamente vermelha. Ela entrou em pânico. Não fazia absolutamente ideia do que se estava a passar com ela.”

Agora, a advogada de 25 anos e o seu colega, Ahsan Jehangir Khan, de 29, estão a tentar desmantelar esse estigma - e garantir que raparigas e mulheres possam aceder aos produtos de higiene menstrual de que necessitam - através de um caso judicial histórico que insta o Governo a eliminar o imposto sobre produtos menstruais e a classificá-los como bens essenciais, em vez de artigos de luxo.

Vários profissionais de saúde e ativistas pelos direitos das mulheres que apoiam o caso explicaram à CNN que os persistentes tabus sociais em torno da saúde sexual no Paquistão levaram a políticas fiscais que impedem vastas camadas da população de adquirir produtos sanitários essenciais, agravando as desigualdades de género na educação, saúde e proteção social.

“Acho que o que iniciámos aqui não é um caso judicial, mas um movimento para trazer a pobreza menstrual para o centro do debate”, afirma Omer.

Omer, a requerente no processo, e Khan, que a representa, dizem esperar replicar o sucesso de iniciativas semelhantes noutros países, que levaram governos a reduzir ou eliminar totalmente os impostos sobre produtos menstruais - incluindo na Índia e no Nepal.

Esse efeito dominó legislativo na região “encorajou-os”, conta Khan à CNN, acrescentando: “No Sul Global, pessoas ou governos estão a falar sobre isto. Devíamos ser nós a assumir a liderança.”

A CNN contactou o Ministério da Saúde do Paquistão para comentar o caso.

Implementação "fraca" da lei

Bushra Mahnoor, ativista pelos direitos reprodutivos, considera-se parte de uma pequena proporção de mulheres e raparigas no Paquistão - cerca de 12%, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) - que utilizam produtos sanitários comerciais, em vez de alternativas caseiras.

Ainda assim, os produtos menstruais eram um “luxo” na sua casa, lembra, acrescentando que frequentemente forrava os pensos com algodão ou utilizava panos de limpeza para tentar fazê-los durar mais horas do que o recomendado do ponto de vista médico.

“Os períodos foram muito traumáticos durante toda a minha infância”, conta à CNN a jovem de 22 anos, de Attock, uma pequena cidade na província do Punjab, no norte do Paquistão. Começou a menstruar aos 10 anos - um capítulo “muito isolador” da sua vida, afirma.

Mahnoor Omer (à esquerda) e Ahsan Jehangir Khan (à direita) estão por detrás de um processo judicial que insta o Governo do Paquistão a eliminar o imposto sobre produtos menstruais e a dar destaque à pobreza menstrual na região. (Nouman Raees/Ahsan Jehangir Khan)

Os advogados afirmam que, ao aplicar imposto a produtos sanitários, o Governo paquistanês negligenciou sistematicamente os direitos das mulheres e raparigas à saúde e à educação - dificultando a sua plena participação na vida pública - e violou o Artigo 25.º da Constituição, que proíbe a discriminação com base no sexo.

Ao abrigo da Lei do Imposto sobre Vendas de 1990, foi imposto um imposto de 18% sobre pensos higiénicos produzidos localmente e um imposto aduaneiro de 25% sobre produtos menstruais importados, segundo a petição judicial publicada por Omer e Khan em outubro.

Esse encargo adicional, aliado a outros impostos locais, significa que as mulheres no Paquistão enfrentam uma sobretaxa de 40% sobre produtos menstruais, segundo a UNICEF, afastando as mais vulneráveis do acesso a estes bens.

Em meados de 2025, quase 45% da população do país vivia abaixo da linha global de pobreza para países de rendimento médio-baixo do Banco Mundial, fixada em 3,80 euros (cerca de 1.175 rupias paquistanesas) por dia, segundo dados divulgados no ano passado.

Os bens essenciais pressionam orçamentos familiares já escassos, com os consumidores a pagarem cerca de 363 rupias paquistanesas por uma dúzia de ovos ou 2.186 rupias por um quilograma de farinha de trigo, segundo a empresa de dados económicos CEIC Data, com base em números de 2025 do Gabinete de Estatística do Paquistão.

Entretanto, um pacote de 10 pensos higiénicos comerciais custa, em média, entre 400 e 485 rupias paquistanesas - ou 1,30 a 1,55 euros - e pode não ser suficiente para durar um mês a uma mulher ou rapariga.

Uma mulher faz um penso higiénico com uma máquina de costura em Chitral, no norte do Paquistão. Apenas 12% das mulheres no Paquistão utilizam produtos menstruais comerciais, segundo a UNICEF. (Aamir Qureshi/AFP/Getty Images)

Falhas na implementação das leis destinadas a proteger as mulheres são reforçadas pelos tabus em torno da menstruação que limitam o debate público, refere Omer.

Um tribunal em Rawalpindi ordenou ao Governo que desse uma “resposta atempada” aos argumentos dos advogados para que o caso pudesse avançar, após uma audiência no final de novembro, acrescenta.

Entretanto, Omer espera que o Governo leve o seu caso a sério. “Com um imposto destes, todos os dias metade da população paga o preço da injustiça”.

"Pensam que estão a ter cancro"

Depois de começar a menstruar, Mahnoor, a ativista pelos direitos reprodutivos, disse que se sentiu como uma estranha no seu próprio corpo - uma experiência demasiado comum entre raparigas no Paquistão, segundo uma profissional de saúde, que apontou a escassez de recursos educativos sobre as mudanças físicas que acompanham a puberdade.

“Quando o período surge, as raparigas pensam que estão a ter cancro”, explica Azra Ahsan, ginecologista na cidade portuária de Karachi. “Pensam que estão a morrer, até falarem com alguém.”

Numa sociedade onde os homens são frequentemente os principais provedores e gerem as finanças domésticas - e os produtos menstruais são inacessíveis para muitas - as necessidades de saúde das mulheres tendem a ser negligenciadas.

Bushra Mahnoor (ao centro), ativista pelos direitos reprodutivos no Paquistão, conta que teve de lidar com “muita vergonha” quando teve a primeira menstruação, devido ao estigma social em torno da menstruação. (Bushra Mahnoor)

Quem tenta promover educação em saúde sexual é ostracizado e desencorajado, acrescenta a médica.

A lacuna de conhecimento existe em todos os níveis de rendimento e escolaridade, refere Ahsan, permitindo a proliferação de desinformação. A falta de acesso a casas de banho, água corrente ou produtos menstruais em espaços públicos obriga muitas raparigas e mulheres a afastarem-se da vida pública. Uma em cada cinco raparigas no Paquistão falta à escola devido ao ciclo menstrual, segundo um relatório da UNICEF de 2024, “levando à perda de pelo menos um ano de escolaridade”.

Algumas estudantes evitam caminhar até à aula se tiverem uma mancha na roupa porque não conseguem aceder a pensos higiénicos, explica Mahnoor. A sua própria professora saltou a secção do manual sobre o período, o que para si significou que “não se pode saber nem aprender sobre o próprio corpo”.

Preservativos são mostrados durante uma aula de educação sexual segura no distrito de Swabi, no oeste do Paquistão. Uma ativista pelos direitos das mulheres apela a um maior acesso à educação em saúde sexual. (John Moore/Getty Images)

Numa ocasião, recorda, outra professora enviou uma aluna para casa porque o seu período tinha começado, mandando-a ficar no fundo da sala até os pais a irem buscar. “Ela teve de tirar apontamentos e escrever e fazer todo o trabalho de pé só porque estava a sangrar”, acrescenta Mahnoor. “Foi realmente cruel.”

A escola não tinha produtos sanitários para oferecer à rapariga, explica. “Se se sentasse, poderia ficar uma mancha na roupa, algo ainda mais vergonhoso de enfrentar.”

Os desafios em torno da menstruação não terminam na escola. Nem todos os empregadores oferecem pausas para ir à casa de banho, o que significa que algumas mulheres, especialmente trabalhadoras do setor têxtil, não têm tempo para se levantar do posto de trabalho e trocar o penso, acrescenta Mahnoor.

Caminho para a "justiça menstrual"

Nos últimos anos, inundações sazonais, agravadas pela crise climática, prenderam mulheres no Paquistão num “ciclo terrível, terrível” de pobreza menstrual, conta Omer.

Para quem enfrenta o período em campos de acolhimento após cheias, a realidade pode ser “dolorosa”, segundo Mahnoor, que cofundou a organização sem fins lucrativos Mahwari Justice em 2022 e distribuiu produtos sanitários em zonas afetadas.

As mulheres têm pouca escolha senão lavar os seus panos na água das cheias, podendo não conseguir secá-los se não houver sol. Algumas são forçadas a usar o lenço da cabeça como penso improvisado. Outras recorrem ao “sangramento livre” ou dobram lama e areia nos panos para aumentar a absorção - aumentando o risco de assaduras, doenças de pele, infeções urinárias e vaginais.

Voluntários embalam pensos higiénicos para mulheres deslocadas pelas inundações, em Lahore, a 31 de agosto de 2022. As cheias sazonais repentinas, agravadas pela crise climática, intensificaram a pobreza menstrual. (Arif Ali/AFP/Getty Images)

Se uma rapariga ou mulher quiser aliviar-se numa zona isolada por privacidade, pode ficar em risco perante “pessoas que a possam atacar”, acrescenta Mahnoor.

Para além dos riscos físicos, médicos e advogados alertam que a vergonha social em torno da menstruação tem um impacto corrosivo no bem-estar mental das mulheres e no seu sentido de identidade. Algumas comunidades religiosas proíbem mulheres menstruadas de permanecer em áreas comuns da casa, refere Ahsan.

Como resultado, mulheres e especialmente raparigas sentem que estão a ser “castigadas por sangrar”, afirma Mahnoor, acrescentando que os homens que permanecem em silêncio sobre o tema são cúmplices.

Mulheres e raparigas fazem fila junto a uma unidade móvel de saúde num campo de apoio a vítimas das cheias na província de Punjab, a 31 de agosto. As cheias repentinas no Paquistão, provocadas pela crise climática, agravaram a pobreza menstrual. (Aamir Qureshi/AFP/Getty Images)

À medida que o caso avança, Omer explica que ela e Khan ficaram “agradavelmente surpreendidos” com a resposta “encorajadora” de amplos setores da sociedade, incluindo meios de comunicação nacionais.

Os dois advogados esperam que o processo incentive debates sobre direitos reprodutivos, puberdade e saúde sexual em toda a sociedade paquistanesa, particularmente entre adolescentes e jovens adultos. “É tempo de ir além do protesto. É tempo de começar a desafiar aquilo que podemos (fazer)… através de reforma legal, advocacy e lobbying nos círculos certos”, afirma.

“Com as novas gerações a chegar, as pessoas estão a falar um pouco mais sobre temas antes considerados tabu”, acrescenta. “São muito mais vocais.”