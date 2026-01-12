Explosão de botija de gás causa oito mortos num casamento no Paquistão

Há 2h e 29min

Explosão ocorreu numa área residencial no centro da cidade

Uma explosão de um cilindro de gás, após uma receção de casamento numa casa na capital do Paquistão, matou pelo menos oito pessoas, incluindo os noivos, disseram a polícia e as autoridades.

A explosão ocorreu na madrugada de domingo, enquanto os convidados que se reuniram para celebrar o casal dormiam na casa, provocando o desabamento de parte da residência, segundo a polícia de Islamabade. Sete pessoas ficaram feridas.

Em comunicado, a polícia disse que a explosão ocorreu numa área residencial no centro da cidade.

Um dirigente do Governo, Sahibzada Yousaf, disse que as autoridades foram alertadas para a explosão na madrugada de domingo e que os polícias ainda estão a investigar.

Yousaf acrescentou que algumas casas próximas também foram danificadas.

O primeiro-ministro Shehbaz Sharif expressou pesar pela perda de vidas e apresentou condolências às famílias das vítimas, de acordo com um comunicado.

Sharif deu ordens às autoridades de saúde para garantir que os feridos recebem o melhor tratamento possível e ordenou uma investigação completa.

A polícia garantiu que está em curso uma investigação.

Muitas famílias paquistanesas dependem de cilindros de gás de petróleo liquefeito devido à baixa pressão do gás natural, e estes cilindros têm sido associados a acidentes fatais causados por fugas de gás.