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Trump anuncia acordo de paz com o Irão e reabertura imediata do Estreito de Ormuz

CNN Portugal , HCL
Há 1h e 18min
Presidente dos EUA, Donald Trump (Getty)
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Cerimónia oficial de assinatura deverá decorrer na próxima sexta-feira

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou este domingo que o acordo com o Irão está concluído e que será levantado de imediato o bloqueio naval norte-americano, permitindo a reabertura total do Estreito de Ormuz.

Numa publicação na rede social Truth Social, Trump escreveu: "O acordo com a República Islâmica do Irão está agora concluído. Parabéns a todos!"

O presidente norte-americano acrescentou que autoriza "a abertura sem portagens do Estreito de Ormuz" e, em simultâneo, "a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos".

"Navios do mundo, liguem os motores. Deixem o petróleo fluir!", concluiu Trump.

A declaração surge poucas horas depois de o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, ter afirmado que o acordo de paz entre Washington e Teerão já tinha sido alcançado e que a cerimónia oficial de assinatura deverá decorrer na Suíça, a 19 de junho. Sharif adiantou ainda que ambas as partes concordaram com o "fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano".

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Horas depois, a televisão estatal iraniana afirmou que Teerão "forçou os Estados Unidos a aceitar o acordo de paz", numa reação ao acordo de paz anunciado nas últimas horas entre os dois países.

Entretanto, a agência noticiosa iraniana Fars avançou que o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão deverá divulgar em breve uma declaração oficial sobre o acordo de cessar-fogo alcançado com os Estados Unidos.

Segundo a mesma agência, ficou também decidido que o tráfego marítimo no Golfo será regulado pelo Irão em coordenação com Omã, um dos países que tem desempenhado um papel de mediação nas negociações.

Já um vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano indicou que "o fim imediato e permanente da guerra e das operações militares em várias frentes, incluindo no Líbano, começará a ser anunciado esta noite".

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