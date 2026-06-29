Paquistão lança novos ataques na fronteira do Afeganistão. Há pelo menos 25 mortos

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Paquistão diz ter atacados alvos precisos ligados a uma fação dissidente dos talibãs paquistaneses

O Paquistão realizou ataques aéreos no leste do Afeganistão contra uma fação dissidente dos talibãs paquistaneses, anunciou esta segunda-feira o ministro da Informação, Attaullah Tarar.

Segundo o governante, três alvos nas províncias de Paktia, Paktika e Kunar foram destruídos durante a noite em “ataques de precisão”, causando a morte a 25 combatentes. A ofensiva incluiu também operações terrestres nas zonas fronteiriças e visou o Jamaat‑ul‑Ahrar, uma fação radical ligada ao Tehreek‑e‑Taliban Pakistan (TTP), responsável por ataques crescentes nos últimos anos.

O porta‑voz do governo talibã afegão, Zabihullah Mujahido, já condenou o "ato cobarde" e classificou-o como "um crime e uma atrocidade". Pelo menos 100 pessoas foram mortas ou feridas, disseram as autoridades talibãs à BBC Pashto.

Attaullah Tarar exlicou que os ataques foram uma resposta a "ataques terroristas recentes contra pessoas inocentes".

O anúncio surge após uma ofensiva contra um campo da força paramilitar Rangers em Karachi, no sábado. As forças armadas paquistanesas acusaram o grupo Jamaat‑ul‑Ahrar de estar por detrás do ataque “cobarde” em Karachi.

O Paquistão tem conduzido várias ofensivas aéreas contra o Afeganistão nos últimos meses, incluindo sobre Cabul, acusando o país vizinho de albergar terroristas combatentes do TTP – alegações negadas pelas autoridades afegãs. Entre janeiro e março, pelo menos 372 civis afegãos morreram, segundo um relatório da ONU.

As relações entre os dois países deterioraram‑se desde a tomada de poder dos talibãs em 2021. Apesar de esforços de mediação de países como a China, não foi encontrada uma solução duradoura e a fronteira permanece em grande parte fechada desde outubro, travando os fluxos comerciais.