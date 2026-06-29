MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Paquistão lança novos ataques na fronteira do Afeganistão. Há pelo menos 25 mortos

CNN Portugal , MJC - com Lusa
Há 1h e 54min
Província de Karachi, Paquistão (AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Paquistão diz ter atacados alvos precisos ligados a uma fação dissidente dos talibãs paquistaneses

O Paquistão realizou ataques aéreos no leste do Afeganistão contra uma fação dissidente dos talibãs paquistaneses, anunciou esta segunda-feira o ministro da Informação, Attaullah Tarar. 

Segundo o governante, três alvos nas províncias de Paktia, Paktika e Kunar foram destruídos durante a noite em “ataques de precisão”, causando a morte a 25 combatentes. A ofensiva incluiu também operações terrestres nas zonas fronteiriças e visou o Jamaat‑ul‑Ahrar, uma fação radical ligada ao Tehreek‑e‑Taliban Pakistan (TTP), responsável por ataques crescentes nos últimos anos.

O porta‑voz do governo talibã afegão, Zabihullah Mujahido, já condenou o "ato cobarde" e classificou-o como "um crime e uma atrocidade". Pelo menos 100 pessoas foram mortas ou feridas, disseram as autoridades talibãs à BBC Pashto.

 Attaullah Tarar exlicou que os ataques foram uma resposta a "ataques terroristas recentes contra pessoas inocentes".

O anúncio surge após uma ofensiva contra um campo da força paramilitar Rangers em Karachi, no sábado. As forças armadas paquistanesas acusaram o grupo Jamaat‑ul‑Ahrar de estar por detrás do ataque “cobarde” em Karachi.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Paquistão tem conduzido várias ofensivas aéreas contra o Afeganistão nos últimos meses, incluindo sobre Cabul, acusando o país vizinho de albergar terroristas combatentes do TTP – alegações negadas pelas autoridades afegãs. Entre janeiro e março, pelo menos 372 civis afegãos morreram, segundo um relatório da ONU.

As relações entre os dois países deterioraram‑se desde a tomada de poder dos talibãs em 2021. Apesar de esforços de mediação de países como a China, não foi encontrada uma solução duradoura e a fronteira permanece em grande parte fechada desde outubro, travando os fluxos comerciais.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Paquistão Afeganistão Talibãs
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Ásia

Paquistão lança novos ataques na fronteira do Afeganistão. Há pelo menos 25 mortos

Há 1h e 54min

Fortes chuvas atingem o Japão com aproximação de duas tempestades tropicais

27 jun, 09:51

Chuvas torrenciais causam inundações e deixam dois mortos em Taiwan

27 jun, 09:47

Pequena aeronave atinge o maior arranha-céus de Pequim

26 jun, 14:42
Mais Ásia

Mais Lidas

Diogo Costa 9 - Martínez 1. Separar João Neves de Vitinha deveria ser crime (as notas dos jogadores de Portugal)

Ontem às 03:59

Marrocos tem a solução para a seca: o oceano. Será que o resto do mundo vai seguir o exemplo?

Ontem às 16:00

Autocarro da Rede Expressos em chamas na A8 junto a Montachique

Ontem às 17:06

Movimento católico que celebra missas em latim e quer mulheres com véu na cabeça pode ser teste a Leão XIV

Ontem às 11:35

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Ontem às 02:32

Pais estão a seguir os filhos adultos por telemóvel. "Este tipo de rastreamento pode torná-los menos seguros e até facilitar relações abusivas"

Ontem às 19:00

Há novidades sobre o preço dos combustíveis na próxima semana

26 jun, 10:19

Jovem de 20 anos em estado grave depois de ser baleado na cabeça

Ontem às 13:31

Próximo jogo de Portugal joga-se no dia em que faz um ano da morte de Diogo Jota e André Silva

Ontem às 03:08

Futebolista Lucas Trejo esteve três dias à procura da mulher e dos filhos. Foram agora encontrados sem vida

Ontem às 19:11
opinião
Pedro Santos Guerreiro

Martinez é um toino

Ontem às 15:57

Pausas para comer ou ir à casa de banho são descontadas no salário de operadores do SNS24

26 jun, 07:28