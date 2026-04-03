Os EUA querem e precisam muito destes minerais críticos. O problema são os homens com armas americanas

3 abr, 22:00

Viagem exclusiva da CNN permitiu ver quão difícil pode ser este objetivo

Nas curvas cor de siena das montanhas Hindu Kush do Paquistão, uma das regiões mais acidentadas e sem lei do mundo, uma cratera cavernosa e sulcada, escavada na encosta de uma colina, brilha sob o sol de inverno, a apenas dez quilómetros da fronteira com o Afeganistão.

Centenas de milhões de dólares em cobre, 22 mil toneladas, foram extraídas no ano passado desta cratera - a mina de cobre Muhammad Khel - e levadas para a China; uma nação com um apetite aparentemente insaciável por metais e minerais.

Numa província vizinha, encontra-se uma outra mina de cobre que, segundo o Paquistão, pode render quase dez vezes mais, o equivalente a um quinto do cobre que os Estados Unidos consomem anualmente. A perspetiva é tão atrativa para uma administração em Washington, também ávida de recursos, que investiu mais de mil milhões de dólares para dar início ao projeto.

O Paquistão afirma que existe muito mais riqueza sob o seu solo - um valor estimado em oito biliões de dólares em cobre, lítio, cobalto, ouro, antimónio e outros minerais essenciais. E esta alegação fomentou uma amizade improvável com o presidente dos EUA, Donald Trump, que colocou a aquisição de recursos minerais no centro da política externa americana.

Mas o tesouro que o Paquistão afirma possuir está localizado em zonas fronteiriças assoladas por décadas de insurgências jihadistas, que se tornaram mais disseminadas e mortíferas desde a caótica retirada dos EUA do Afeganistão em 2021, deixando para trás uma cornucópia de armamento abandonado à pressa.

Numa viagem exclusiva a algumas das zonas mais perigosas do Paquistão, uma equipa da CNN viu centenas de espingardas, metralhadoras e espingardas de precisão fabricadas nos EUA - todas elas remanescentes da guerra de Washington na fronteira, e todas apreendidas a uma nova geração de jihadistas e insurgentes.

A cerca de 80 quilómetros da mina de cobre Muhammad Khel, perto da cidade de Wana, no oeste do país, em frente a um edifício de uma academia militar recentemente alvo de um ataque suicida por parte dos talibãs paquistaneses, um coronel exibiu uma bandana ensanguentada e três espingardas M-16 recuperadas dos militantes. Escritos na bandana, em urdu e inglês, estavam slogans que indicavam a prontidão do utilizador para o martírio. E estampadas nas espingardas estavam as palavras: “Propriedade do governo dos EUA. Fabricado em Columbia, Carolina do Sul”.

O arsenal de alta tecnologia deixado pelos Estados Unidos está agora a impulsionar insurgências na região fronteiriça e a complicar os esforços dos EUA e do Paquistão para explorar as suas vastas riquezas minerais.

Imagens de câmaras de segurança registam um ataque de militantes contra Wana (Javed Iqbal)

Mais de 90% da produção global de terras raras refinadas, utilizadas para alimentar desde iPhones a veículos elétricos, é controlada pela China.

Este quase monopólio das terras raras e do seu processamento tornou-se a arma mais poderosa de Pequim na sua guerra comercial com os EUA, e Trump empenhou-se em quebrá-lo. No seu primeiro ano de mandato, o presidente norte-americano assinou acordos com a Austrália, o Cambodja e a Tailândia para garantir o acesso futuro dos EUA a estes minerais críticos. E prometeu assegurar “mais do que saberão o que fazer”.

Apercebendo-se da situação, o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e o marechal de campo Asim Munir levaram um adereço invulgar na sua primeira visita conjunta à Casa Branca, em setembro: um baú contendo um tesouro de terras raras que, segundo eles, tinha sido extraído do solo paquistanês.

Trump ficou encantado.

No mês seguinte, elogiou Munir publicamente, chamando-lhe: “O meu marechal de campo favorito”.

O Paquistão também despertou o seu interesse ao ostentar vastas reservas de outro metal: o cobre - necessário para os cabos que transmitem eletricidade às habitações, os semicondutores por detrás do desenvolvimento da IA ​​e de outras tecnologias em toda a indústria de Defesa.

Está em curso uma “corrida ao cobre” à medida que o mundo se digitaliza e eletrifica, dizem os especialistas, prevendo-se que a procura global aumente de 30 milhões de toneladas por ano, atualmente, para 50 milhões de toneladas até 2050.

“O cobre vai alimentar todos os setores da nossa economia moderna, e estamos a enfrentar uma escassez estrutural”, explica Gracelin Baskaran, diretora do Programa de Segurança de Minerais Críticos do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

E esta escassez torna os EUA menos competitivos no processamento de minerais de terras raras, afirma.

A mina de cobre Muhammad Khel vista do ar (Javed Iqbal)

Em dezembro, o principal diplomata norte-americano no Paquistão anunciou que o Banco de Exportação e Importação dos EUA (EXIM) tinha aprovado um financiamento de 1,25 mil milhões de dólares para apoiar a mineração de minerais críticos em Reko Diq, na província de Baluchistão, no sudoeste do país.

Segundo a empresa canadiana Barrick, que lidera os esforços para a explorar, este local alberga as maiores reservas de cobre inexploradas do mundo.

Muitos no Paquistão - um país com uma economia que oscila entre crises e recebeu 24 resgates do Fundo Monetário Internacional desde 1958 - esperam que uma mina de ouro possa ser descoberta.

Os Estados Unidos “têm muito para oferecer ao povo, à estabilidade e à prosperidade do Paquistão”, diz o porta-voz militar paquistanês, tenente-general Ahmed Sharif Choudhry, à CNN.

A intensa atividade desde a tomada de posse de Trump foi notada em Pequim, onde as autoridades insistem que os seus aliados de longa data em Islamabad garantiram que os seus negócios com os Estados Unidos não prejudicarão os interesses da China.

Os metais preciosos podem estar no centro de uma grande luta geopolítica, mas obtê-los no Paquistão implica uma sangrenta batalha local.

Numa ala hospitalar bem iluminada e especialmente designada na cidade de Peshawar, no noroeste do Paquistão, dezenas de jovens feridos jazem sob cobertores escarlates.

Os equipamentos médicos emitem sinais sonoros, os cuidadores murmuram baixinho. De uma outra enfermaria não muito distante, ouvem-se os gritos lancinantes de um doente.

No meio do silêncio, está Allah Uddin, de 30 anos, cujas pernas ficaram gravemente feridas uma semana antes do encontro com a CNN, quando militantes talibãs paquistaneses emboscaram o comboio que protegia no mesmo distrito da mina de cobre Muhammad Khel.

Foi a sua primeira experiência em combate. Agora, é um duplo amputado, com três filhos e uma família para sustentar.

Descrevendo o encontro em voz baixa, diz que o que mais o impressionou foi a qualidade das armas que os seus inimigos pareciam ter.

“Não sei de onde eram, mas as armas que tinham… eram diferentes e melhores.”

O arsenal tradicional dos militantes no Paquistão consistia em espingardas Kalashnikov da era soviética e lança-granadas, mas agora estão armados com armas americanas.

O coronel Bilal Saeed, cirurgião-geral do Exército paquistanês no hospital de Peshawar, refere à CNN que, em vez de tratarem pacientes com ferimentos causados ​​por explosões de IEDs (dispositivos explosivos improvisados), agora “recebem pacientes com ferimentos de bala de longa distância ou atingidos por franco-atiradores”.

Os feridos costumavam chegar durante o dia, continua, mas agora chegam depois do pôr do sol porque os insurgentes não só possuem armas mais avançadas, como também “dispositivos de visão noturna”.

O confronto que deixou Uddin com as pernas amputadas não foi um incidente isolado. A CNN falou com cerca de 10 outros soldados na enfermaria que tinham sido feridos por balas ou explosões nas últimas semanas.

Mais de 1.200 pessoas, incluindo militares e civis, foram mortas em ataques de militantes em todo o país em 2025, de acordo com dados divulgados pelo Exército paquistanês. Este número é o dobro do registado em 2021, quando os EUA se retiraram de Cabul e os talibãs afegãos regressaram ao poder. Vários oficiais militares paquistaneses confirmaram à CNN que estão agora a travar uma "guerra" nas regiões fronteiriças.

Ao longo das estradas do Waziristão do Sul, a CNN viu vários esquadrões de soldados fortemente armados a patrulhar em camiões. O aeroporto de Wana, a maior cidade, estava repleto de agentes de segurança. Mas a estrada que conduz ao Waziristão do Norte - onde se situa a mina de cobre Muhammad Khel - estava cortada. Era muito perigosa, disseram as autoridades paquistanesas.

De volta a Peshawar, a poucos passos da ala hospitalar, algumas das armas que estão a causar novos estragos ao longo da cintura mineral do Paquistão foram expostas para a CNN ver.

Mais de 100 armas - M-16, M-4, metralhadoras M249 e espingardas de precisão Remington - estavam dispostas juntas sobre mesas. Todas tinham inscrições indicando que foram fabricadas nos EUA.

As forças paquistanesas começaram a apreender armas de fabrico norte-americano a combatentes talibãs em 2022-2023, diz Muhammad Mubasher, analista de defesa com fortes ligações aos militares. Agora, estão a ser vistas "em quase todos os confrontos", afirma.

Depois de ter anotado os números de série de três espingardas M-16 usadas no ataque suicida dos talibãs paquistaneses contra a academia militar perto de Wana, a CNN fez um pedido de acesso à informação ao exército norte-americano sobre a forma como as armas chegaram ao Afeganistão.

Armas de fabrico americano abandonadas no Afeganistão são apreendidas pelos militares do Paquistão (Javed Iqbal)

O Comando de Material do Exército dos EUA, no Arsenal de Redstone, no Alabama, forneceu dados que mostram que cada unidade percorreu um caminho diferente, desde os fabricantes de armas e instalações militares americanas até aos ramos das forças de segurança afegãs, anos antes da retirada dos EUA em 2021.

O Pentágono recusou comentar o assunto quando contactado pela CNN.

Segundo fontes militares paquistanesas, as espingardas M-16 e as carabinas M-4 de fabrico norte-americano também acabaram nas mãos de outro grupo insurgente, o Exército de Libertação do Baluchistão (BLA).

Há décadas que o BLA trava uma insurgência separatista que procura uma maior autonomia política e desenvolvimento económico na região do Baluchistão, estrategicamente importante e rica em minerais, onde se localiza a mina de Reko Diq e outras reservas de cobre e outros minerais.

Questionado sobre se as tropas paquistanesas possuem armas do mesmo calibre que as norte-americanas, a resposta de Mubashar foi curta.

“Não.”

No passado fim de semana, os militantes do BLA lançaram uma série de ataques coordenados que resultaram na morte de 33 pessoas, segundo o Exército paquistanês, aprofundando as preocupações sobre a viabilidade da política mineral dos Estados Unidos na província e noutras regiões. As autoridades paquistanesas afirmam ter matado pelo menos 133 militantes em resposta.

O governador da província, Sarfaraz Bugti, diz à CNN que “as informações preliminares indicavam que vários cidadãos afegãos estavam envolvidos com eles (BLA)” e que “não havia dúvida de que a maioria das armas utilizadas eram de fabrico americano e originárias do Afeganistão”.

Michael Kugelman, investigador sénior para o Sul da Ásia no Atlantic Council, reforça à CNN que o Baluchistão era “o epicentro das oportunidades nos minerais críticos, mas também o epicentro das ameaças militantes”.

Depois de os EUA expulsarem os talibãs de Cabul na sequência dos ataques de 11 de Setembro, treinaram um novo exército afegão e forneceram-lhe milhares de milhões de dólares em armas e equipamento militar, na esperança de que isso ajudasse o governo recém-instalado a manter os talibãs afastados.

“Não está a planear um colapso. Está a planear continuar a executar operações e evitar o colapso”, aponta o coronel reformado da Força Aérea, Scott Yeatmen, que foi o principal conselheiro dos EUA para a Força Aérea Afegã até dois meses antes de os talibãs recapturarem Cabul, após o espetacular colapso das forças afegãs treinadas pelos EUA.

Enquanto as tropas e o pessoal norte-americano se apressavam a retirar em Agosto de 2021, abandonaram um tesouro de armas e outros equipamentos militares.

Aproximadamente 300 mil armas ligeiras americanas foram deixadas para trás, garante John Sopko, que passou 12 anos como inspetor-geral especial do programa de reconstrução do Afeganistão, avaliado em 148 mil milhões de dólares.

Também foi deixado para trás material eletrónico, incluindo “equipamento de comunicação, lança-foguetes, lança-granadas, morteiros, canhões, metralhadoras pesadas, equipamento de vigilância e equipamento de visão noturna”, acrescenta Sopko à CNN.

Foi a sua primeira experiência em combate. Agora, é amputado duplo, tem três filhos e uma família para sustentar (Javed Iqbal/CNN)

O Afeganistão é, na prática, o maior mercado de armas do mundo, afirma. "Se quer equipar a sua organização terrorista ou insurgente, o Afeganistão é o lugar certo."

Islamabad há muito que acusa o Afeganistão de dar abrigo a grupos militantes, algo que os líderes talibãs negam.

Em comunicado à CNN, os talibãs afegãos garantem que todas as armas deixadas para trás após a retirada dos EUA estavam sob o seu “controlo e proteção”.

Sopko admite ser “preocupante” a ampla disponibilidade destas armas na região.

Todos os vizinhos do Afeganistão, incluindo o Paquistão, o Irão e até a China, “deviam estar preocupados”.

O presidente Trump exigiu que os talibãs afegãos - que mantêm laços estreitos com os talibãs paquistaneses do outro lado da fronteira - devolvessem as armas americanas, mas sem sucesso. A CNN contactou o Pentágono para comentar se estão em negociações com os talibãs afegãos para recuperar estas armas.

A sua administração também está a tomar outras medidas.

Em agosto, designou o BLA como uma organização terrorista. No mesmo mês, as forças norte-americanas realizaram um “Diálogo Antiterrorismo” com os seus homólogos paquistaneses para discutir os esforços conjuntos no combate ao BLA, ao Estado Islâmico da Província de Khorasan (ISKP) e ao Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) - grupos insurgentes que há muito tempo representam um problema para as autoridades paquistanesas.

Em janeiro, os dois exércitos concluíram um treino conjunto no Paquistão, que, segundo o Comando Central dos EUA, se centrou nas competências e tácticas combinadas de infantaria e em operações antiterroristas.

Choudhry, porta-voz do Exército paquistanês, é taxativo ao afirmar que Islamabad fará o que fosse necessário para garantir a segurança das zonas ricas em minerais e assegurar que a sua infraestrutura mineira é de “nível internacional”.

“Vamos resolver isso”, frisa à CNN. “Não temos outra opção.”

Isto significa provavelmente mais batalhas nas montanhas áridas contra um movimento jihadista ressurgente que, graças às suas armas fabricadas nos EUA, consegue superar os seus adversários em poder de fogo.

Na enfermaria do hospital de Peshawar, Uddin e os outros soldados feridos estão impotentes e furiosos.

“Atirei de volta aos meus inimigos, mas não consegui atingi-los”, desabafa Uddin à CNN sobre o confronto que lhe custou as duas pernas.

“Estou muito furioso, viste o meu estado?... Vi os meus companheiros feridos à minha volta, e isso deixa-me ainda mais furioso.”