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Pelo menos 17 mortos e 10 feridos em acidente de viação no Paquistão

Agência Lusa , MM
Há 1h e 5min
Colisão entre autocarros e camião (REUTERS)
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Um autocarro avariou, os passageiros aguardavam resolução da avaria na berma e foram colhidos por uma carrinha descontrolada

Pelo menos 17 pessoas morreram esta segunda-feira e 10 ficaram feridas num acidente de viação no norte do Paquistão que envolveu um autocarro e uma carrinha de caixa aberta, informaram as autoridades.

O acidente terá ocorrido quando um autocarro de passageiros que viajava do distrito de Swat para Peshawar, no norte do país, sofreu uma avaria mecânica e ficou parado na berma.

Os passageiros desembarcaram e aguardavam nas proximidades quando uma carrinha de caixa aberta perdeu o controlo, atropelou a multidão e embateu no autocarro estacionado.

“Pelo menos 17 pessoas morreram e mais de 10 ficaram feridas”, disse um responsável pelos resgates, Bilal Ahmad Faizi, à agência de notícias AFP.

Três dos feridos estarão em estado grave.

Também Muhammad Ali, médico de um hospital local que assistiu as vítimas, confirmou o número de mortos.

Muitos dos passageiros regressavam a casa antes do Eid, um dos feriados religiosos mais importantes do calendário muçulmano.

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Temas: Paquistão Acidente Autocarro
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