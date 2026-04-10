Papel higiénico vai ficar mais caro

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A The Navigator Company anunciou um aumento dos papéis tissue já no mês de maio. Decisão vai afetar também guardanapos, rolos de cozinha e toalhas de mão

A The Navigator Company anunciou esta sexta-feira um aumento de 5% a 7% a partir de maio nos preços do papel higiénico, guardanapos, rolos de cozinha e toalhas de mão, entre outros papéis ‘tissue’ que produz.

O aumento, aplicável a expedições a partir de 01 de maio de 2026 em todos os mercados onde opera, resulta da “pressão inflacionista resultante do aumento expressivo e generalizado dos custos registado nos últimos meses”, explica em comunicado.

“A decisão, que já está a ser comunicada aos clientes, surge na sequência da subida dos principais custos variáveis e fixos, nomeadamente energéticos, logísticos e de matérias-primas, bem como salariais, de funcionamento e manutenção”, refere a Navigator, acrescentando que “a atual situação geopolítica mundial tem vindo a acentuar esta tendência”.

A empresa salienta que esta medida é “imprescindível para garantir a sustentabilidade a longo prazo não só do seu modelo de negócio e equilíbrio financeiro, como também da cadeia global de abastecimento, junto dos seus clientes e fornecedores”.