Papagaios selvagens imitam os seus companheiros quando decidem se devem experimentar novos alimentos

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Uma ferramenta que alguns animais utilizam para descobrir se vale a pena correr o risco é a aprendizagem social, que adquirem através da observação ou interação com outros animais ou com os seus objetos

As crianças costumam imitar as preferências dos amigos em relação a brinquedos ou roupas, enquanto os adultos tendem a aderir a dietas populares ou tendências de estilo de vida. Agora, verifica-se que este tipo de imitação não é exclusivo da nossa espécie, uma vez que os papagaios selvagens aprendem a experimentar novos alimentos imitando os seus pares, sugere um novo estudo.

Os animais que vivem em ambientes urbanos deparam-se frequentemente com recursos novos ou invulgares, tais como lixo, árvores de rua, plantas exóticas ou espécies invasoras.

Para os animais nestas paisagens urbanas em constante mudança, expandir a sua dieta para incluir novos alimentos pode ser crucial, de acordo com o estudo publicado na revista PLOS Biology no final de abril.

Apesar disso, muitas vezes mostram-se cautelosos em experimentar alimentos desconhecidos, uma vez que estes podem ser venenosos para eles ou transportar parasitas, afirmam os investigadores da Austrália, Alemanha, Estados Unidos e Suíça.

Uma ferramenta que alguns animais utilizam para descobrir se vale a pena correr o risco é a aprendizagem social, que adquirem através da observação ou interação com outros animais ou com os seus objetos.

Esta estratégia tem sido observada entre gralhas-pretas e gralhas-reais selvagens. Estudos laboratoriais com ratinhos na Noruega também demonstraram que os ratos podem adquirir preferências alimentares ao cheirar o hálito de indivíduos mais experientes.

No entanto, as estratégias de aprendizagem social têm sido pouco estudadas na natureza em comparação com os laboratórios, referem os investigadores.

Para descobrir se os papagaios selvagens utilizam essa técnica, os investigadores estudaram mais de 700 cacatuas-de-crista-amarela selvagens em cinco comunidades de repouso na zona central de Sydney.

Dois papagaios de uma comunidade de Balmoral Beach e dois de uma comunidade de Clifton Gardens foram treinados — após inicialmente se mostrarem muito relutantes — para comer amêndoas tingidas artificialmente de azul ou vermelho, respetivamente.

Em seguida, um distribuidor de comida contendo ambas as amêndoas coloridas foi introduzido nas comunidades em sessões diárias durante 10 dias.

Depois de verem os papagaios treinados a comê-las, indivíduos curiosos começaram a comer as amêndoas coloridas na comunidade de Balmoral Beach em sete minutos, e na comunidade de Clifton Gardens em menos de um minuto, de acordo com o estudo. Em ambos os locais de repouso, os papagaios comeram as duas cores desde o primeiro dia.

Numa terceira comunidade, onde não havia cacatuas treinadas, demorou quatro dias até que os papagaios experimentassem os novos alimentos. Mas depois de um papagaio – que se tinha mudado da comunidade de Balmoral Beach, onde tinha visto os outros a comê-las 130 vezes – ter arriscado, outros 15 papagaios também comeram as amêndoas em 10 minutos.

Os investigadores alargaram a experiência para incluir mais dois locais de repouso.

No final da experiência de 20 dias, 349 indivíduos de cinco comunidades estavam a comer amêndoas coloridas, de acordo com o estudo.

Jovens papagaios são “muito conformistas”

Os investigadores também analisaram se os papagaios eram seletivos quanto às pessoas que imitavam e descobriram “um claro viés de género”, indica à CNN a autora principal do estudo e ecologista comportamental Julia Penndorf, investigadora de pós-doutoramento na Universidade de Exeter, no Reino Unido.

De acordo com o estudo, os machos eram mais propensos a influenciar o comportamento de outros machos do que o comportamento das fêmeas. As fêmeas eram mais propensas a alterar o seu comportamento com base em informações sociais, independentemente da idade ou do sexo dos indivíduos que observavam.

“Talvez ainda mais intrigante seja o facto de os jovens serem muito conformistas”, e, por isso, copiassem as escolhas da maioria, o que era “bastante engraçado de se ver”, uma vez que a mesma tendência pode ser observada entre as crianças humanas, refere Penndorf, que conduziu a investigação quando era investigadora de pós-doutoramento na Universidade Nacional Australiana e no Instituto Max Planck de Comportamento Animal, na Alemanha.

Os papagaios adultos, contudo, “estavam mais interessados no que os seus companheiros sociais fariam”, em vez de simplesmente seguirem a maioria, acrescenta a investigadora.

Como os juvenis se movimentam mais, copiar o que os locais estão a fazer “pode ser muito importante para aprender rapidamente sobre novas oportunidades que são seguras”, de forma semelhante à maneira como os humanos podem escolher um restaurante ao ver qual deles tem mais clientes, indica Penndorf.

“As cacatuas-de-crista-amarela têm-se adaptado muito bem às zonas urbanas em toda a Austrália, e uma das chaves do seu sucesso é o facto de observarem atentamente o que as outras cacatuas estão a fazer”, diz Michael Chimento, investigador de pós-doutoramento da Universidade de Zurique, na Suíça, e do Instituto Max Planck de Comportamento Animal, à CNN.

“Curiosamente, as cacatuas mais jovens (mais do que as mais velhas) continuam a atualizar os seus conhecimentos e podem alterar as suas preferências com base no que os outros estão a fazer. É semelhante à forma como nós, num determinado momento, podemos alterar o nosso pedido num restaurante, dependendo do que os nossos amigos pediram”, acrescenta Chimento, que não participou no estudo.

“Este estudo levanta a possibilidade de que essa tendência conformista possa mudar ao longo da vida, talvez atingindo o pico em fases de desenvolvimento em que os indivíduos mais precisam de adquirir rapidamente conhecimento local”, refere à CNN a psicóloga Rachel Harrison, professora assistente na Universidade de Durham, no Reino Unido, que não participou no estudo.

Os papagaios também pareciam empregar técnicas para abrir as nozes semelhantes às dos seus pares com quem passavam mais tempo, diz Penndorf, observando que os investigadores não testaram isto diretamente.

Penndorf adianta que alguns dos seus colegas já estão a analisar se a aprendizagem social é uma estratégia aplicada numa área mais vasta, como, por exemplo, uma cidade inteira.