Papa vai visitar o continente onde mais tem crescido o número de católicos no mundo

Agência Lusa , PP
Há 1h e 18min
Papa Leão XIV carregou a cruz na Sexta-feira Santa (AP)

Primeira viagem apostólica organizada pelo Papa Leão XIV tem como destino África

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A primeira viagem apostólica organizada pelo Papa Leão XIV tem como destino África, o continente onde mais tem crescido o número de católicos no mundo e não faltam vocações sacerdotais.

Segundo os dados do Anuário Pontifício 2026, divulgados no início do mês, e que incluem estatísticas consolidadas de 2024, “a presença dos católicos batizados no mundo permaneceu estável em torno de 17,8%” da população global, contabilizando-se 1.422 milhões de católicos.

Em África, segundo o anuário, assistiu-se a uma dinâmica de crescimento muito elevada, passando de 281 milhões em 2023 para mais de 288 milhões em 2024.

Já a Europa é o “continente menos dinâmico” no crescimento do número de católicos, o que resulta de uma “estagnação ainda acentuada da dinâmica demográfica”, atingindo 39,7% da população.

Na América e na Ásia, os católicos aumentam menos do que cresce a população e na Oceânia há também mais crentes.

“O resultado global dessas dinâmicas diferenciadas, tanto no que diz respeito aos aspetos demográficos quanto à difusão relativa dos católicos, confirma, para o biénio considerado, o peso crescente do continente africano (onde os católicos passam de 19,9% para 20,3% do total mundial) e o declínio do europeu, cuja incidência percentual cai de 20,4% em 2023 para 20,1% em 2024”, pode ler-se no relatório.

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Apesar de África ter, proporcionalmente a outros continentes, menos clérigos locais em relação ao número de fiéis, o número de vocações tem aumentado.

Em todo o mundo existem 5.525 bispos, 407.421 sacerdotes e 52.102 diáconos permanentes.

“Na Europa, verifica-se uma diminuição substancial tanto dos sacerdotes diocesanos quanto dos sacerdotes religiosos” e, “em contrapartida, na África, observou-se um aumento de padres”, embora ainda insuficiente para suprir as necessidades de apoio pastoral.

África também tem sido o destino preferencial dos missionários leigos, com um aumento de 7% entre 2023 e 2024, e é o único continente onde há mais seminaristas, passando de 34.924 para 35.710 vocações.

Na próxima segunda-feira, dia 13, Leão XIV inicia uma viagem de dez dias por quatro países africanos, naquela que será a sua primeira visita apostólica organizada no seu Pontificado, e que inclui paragens na Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial.

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