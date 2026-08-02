Papa apela à fraternidade “também em tempos de férias”

Agência Lusa , MM
Há 27 min
Papa Leão XIV
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Leão XIV alertou para os perigos da avareza, considerando que é “uma doença da alma” que “faz perder o sentido das coisas”

O Papa Leão XIV apelou este domingo à fraternidade “também em tempos de férias” e alertou para os perigos da avareza, considerando que é “uma doença da alma” que “faz perder o sentido das coisas”.

A falar durante a oração dominical do Ângelus, perante os fiéis reunidos na Praça de S. Pedro, no Vaticano, Leão XIV recordou ainda que, "perante a abundância de bens que se deterioram, estão as mãos estendidas de quem não tem o que comer e as casas destruídas de quem não tem paz", cita a agência Efe.

“Também as férias podem tornar-se um tempo de fraternidade serena, incluindo aqueles que estão ao nosso lado e vivem em situação de necessidade (…) Peçamos, pois, à Virgem Maria, Mãe solícita, que nos faça crescer na caridade, para que a ninguém falte o pão de cada dia", exortou o Papa.

Segundo proclamou, “nada se perde quando é partilhado" e exemplificou com Jesus Cristo e o milagre da caridade.

O Papa deixou ainda um alerta, considerando que a “acumulação e o desperdício são as duas faces do mesmo mal: a avareza”.

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“Esta doença da alma faz perder o sentido das coisas, porque embriaga com as riquezas, ao ponto de levar a esquecer aqueles que choram de fome e clamam por água", afirmou.

Neste domingo, Leão XIV voltou a presidir à oração do Ângelus a partir do Palácio Apostólico, na Praça de São Pedro, após regressar do seu período de descanso de verão em Castel Gandolfo, onde continuou a celebrar esta oração dominical.

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