Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Papa em Angola critica "cadeia de interesses" que reduz "a própria vida a uma mera mercadoria"

Agência Lusa , HCL
Há 2h e 38min
Papa Leão XIV no Mónaco (EPA)

Papa Leão XIV condenou também a exploração dos recursos naturais em África e deixou duras críticas a “déspotas e tiranos”

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Papa Leão XIV criticou hoje, em Luanda, a lógica extrativista e defendeu a necessidade de quebrar "a cadeia de interesses", afirmando que África deve ultrapassar a conflitualidade e a inimizade.

Leão XIV falava no salão protocolar, cerca de uma hora depois de chegar a Angola, após ser recebido pelo Presidente da República, João Lourenço, que também discursou nesta cerimónia que reuniu membros do executivo, autoridades tradicionais, membros do corpo diplomático e líderes partidários entre outras individualidades.

O Sumo Pontífice afirmou que, demasiadas vezes, se olha para "as vossas terras [...] mais frequentemente para tirar algo" e considerou que "é necessário quebrar esta cadeia de interesses que reduz a realidade e a própria vida a uma mera mercadoria".

Na intervenção, o Papa condenou também a exploração dos recursos naturais em África e deixou duras críticas a “déspotas e tiranos” que prometem prosperidade sem cumprir, contribuindo para o sofrimento e a morte. Numa referência à realidade angolana, defendeu ainda uma sociedade livre da “escravidão imposta pela elite”, marcada por grande riqueza material, mas assente em “falsas alegrias”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Papa Angola Discurso Luanda
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

África

Papa em Angola critica "cadeia de interesses" que reduz "a própria vida a uma mera mercadoria"

Há 2h e 38min

Missões da ONU e União Africana denunciam crimes graves e violação dos direitos humanos no Sudão

13 abr, 19:43

Durante décadas circularam rumores sobre elefantes-fantasma em Angola. Este explorador encontrou-os

29 mar, 22:00

Nove migrantes mortos e 45 desaparecidos em naufrágio perto do Djibuti

26 mar, 09:32
Mais África

Mais Lidas

Cinco detidos em operação da PJ após buscas no Hospital das Forças Armadas e na prisão da Carregueira

Ontem às 18:19

Voos cancelados, aumento do preço de bilhetes já comprados: saiba como proteger-se antes de viajar

Ontem às 22:50

Euromilhões: esta é a chave que vale 132 milhões de euros

Ontem às 20:20

Um país inteiro respirou de alívio depois de um lobo que fugiu do jardim zoológico ter sido encontrado

Ontem às 12:17

"Amazon da guerra": como a Ucrânia criou um supermercado digital de drones que está a aterrorizar o exército russo

Ontem às 07:00

Preço do petróleo cai a pique segundos após o anúncio da abertura do Estreito de Ormuz

Ontem às 14:54

Preços da gasolina e do gasóleo descem na próxima semana

Ontem às 11:03

Irão reabre "completamente" Estreito de Ormuz mas bloqueio dos EUA mantém-se ativo "em plena força"

Ontem às 15:19

É o "início de uma nova fase de cooperação". Reino Unido assina acordo com UE e regressa ao programa Erasmus+

15 abr, 19:43

Saiu em precária há 14 anos e não voltou à prisão. Foi apanhado em Setúbal

Ontem às 17:29

Lei laboral: patrões chegam a acordo com Governo, UGT não

Ontem às 18:09

"Dá vontade de chorar": fotógrafo consegue raro acesso aos fantasmagóricos ursos-espírito do Canadá

Hoje às 11:00