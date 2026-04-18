Papa em Angola critica "cadeia de interesses" que reduz "a própria vida a uma mera mercadoria"

Há 2h e 38min

Papa Leão XIV condenou também a exploração dos recursos naturais em África e deixou duras críticas a “déspotas e tiranos”

O Papa Leão XIV criticou hoje, em Luanda, a lógica extrativista e defendeu a necessidade de quebrar "a cadeia de interesses", afirmando que África deve ultrapassar a conflitualidade e a inimizade.

Leão XIV falava no salão protocolar, cerca de uma hora depois de chegar a Angola, após ser recebido pelo Presidente da República, João Lourenço, que também discursou nesta cerimónia que reuniu membros do executivo, autoridades tradicionais, membros do corpo diplomático e líderes partidários entre outras individualidades.

O Sumo Pontífice afirmou que, demasiadas vezes, se olha para "as vossas terras [...] mais frequentemente para tirar algo" e considerou que "é necessário quebrar esta cadeia de interesses que reduz a realidade e a própria vida a uma mera mercadoria".

Na intervenção, o Papa condenou também a exploração dos recursos naturais em África e deixou duras críticas a “déspotas e tiranos” que prometem prosperidade sem cumprir, contribuindo para o sofrimento e a morte. Numa referência à realidade angolana, defendeu ainda uma sociedade livre da “escravidão imposta pela elite”, marcada por grande riqueza material, mas assente em “falsas alegrias”.