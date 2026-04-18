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Leão XIV chegou a Angola para visita de três dias

Agência Lusa , JGR
Há 59 min
Papa Leão XIV celebra missa na Argélia durante a sua viagem por África (Simone Risoluti/Vatican Pool/Getty Images)

O Papa deve ser recebido à chegada pelo Presidente angolano, João Lourenço, com honras de Estado e salvas de canhões

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O Papa Leão XIV aterrou hoje em Angola às 14:45 para uma visita de três dias, no âmbito da sua primeira visita apostólica a África.

O Papa deve ser recebido à chegada pelo Presidente angolano, João Lourenço, com honras de Estado e salvas de canhões.

Leão XIV era também aguardado desde manhã por milhares de fiéis e grupos de escuteiros, envergando bonés, panos e vestuário alusivo à vinda do Papa.

Temas: Papa Leão Leão XIV Angola
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