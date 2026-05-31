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Papa: "As divisões, as polarizações e o desprezo pela diversidade trazem ao mundo destruição"

Agência Lusa
Há 2h e 2min
Papa Leão XIV chega para celebrar a missa da véspera de Natal na Basílica de São Pedro, no Vaticano
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Leão XIV inicia na próxima semana, entre 6 a 12 de junho, uma visita apostólica a Espanha

O Papa avisou este sábado, a partir do Vaticano, que as divisões, os discursos polarizadores e o desrespeito pela diversidade estão a contribuir para a destruição do mundo.

“As divisões, as polarizações e o desprezo pela diversidade trazem ao mundo destruição, tristeza e aridez”, afirmou Leão XIV, na sua tradicional mensagem dominical, o Angelus, a partir da Praça de São Pedro e perante os fiéis católicos presentes.

Na sua mensagem, o Papa explicou que “a vida de Deus é maravilhosa e cativante” e promove o diálogo entre os povos.

A Santíssima Trindade “faz-nos amar tudo e a todos” e “descobrimos que cada criatura foi feita para a comunhão, a relação, o encontro”, considerou o pontífice.

E é na fé que “compreendemos por que razão as divisões, as polarizações e o desprezo pela diversidade trazem ao mundo destruição, tristeza e aridez”, acrescentou ainda Leão XIV.

O Papa inicia na próxima semana, entre 6 a 12 de junho, uma visita apostólica a Espanha.

Na semana passada, Leão XIV publicou a sua primeira encíclica, denominada “Magnifica humanitas”, dedicada ao impacto da Inteligência Artificial na humanidade.

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Nesse texto, Leão XIV faz uma análise detalhada das tecnologias e avisa para os riscos sociais e éticos das ferramentas e as consequências para a sociedade contemporânea.

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