Papa viaja para África em abril, com paragem em Angola e Guiné Equatorial

Agência Lusa , AM
Há 35 min
Papa Leão XIV no Líbabo (EPA)

Viagem começa pela Argélia e Camarões

O Papa Leão XIV vai visitar em abril quatro países africanos, incluindo Angola e Guiné Equatorial, membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), anunciou a Sala de Imprensa da Santa Sé.

A primeira viagem apostólica deste ano prevê ainda uma visita de um dia no final de março ao Principado do Mónaco e outra de seis dias, em junho, a Espanha.

O período mais longo acontece entre 13 e 23 de abril no continente africano, numa viagem que começa pela Argélia e Camarões.

O Papa Leão XIV visita Angola entre 18 e 21 de abril, segundo o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), José Manuel Imbamba, manifestando alegria pela vinda do líder da Igreja Católica a Angola.

A informação foi avançada em conferência de imprensa em Luanda pelo arcebispo católico angolano, que convidou os fiéis a participaram ativamente na receção e nas atividades que serão desenvolvidas no país lusófono africano.

Segundo a Igreja Católica angolana, Leão XIV vai ter encontros com o Presidente angolano, João Lourenço, com a comunidade religiosa, sociedade civil e vai igualmente visitar o Santuário da Muxima e a província angolana da Lunda Sul.

Leão XIV será o terceiro Papa a visitar Angola, depois de João Paulo II em 1992 e Bento XVI em 2009.

Temas: Papa Leão África Angola Guiné Equatorial

Europa

Presidente do palácio de Versalhes vai dirigir Museu do Louvre

Há 12 min

Papa viaja para África em abril, com paragem em Angola e Guiné Equatorial

Há 35 min

GUERRA AO MINUTO | Negociadores ucranianos preparam nova reunião trilateral com a Rússia e os EUA. Zelensky espera que encontro seja já em março

Hoje às 08:11

Diretora do Museu do Louvre demite-se quatro meses após roubo de joias

Hoje às 06:05
Mais Europa

Mais Lidas

Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"

23 fev, 15:00

Medvedev ameaça Reino Unido e França com ataques nucleares

Ontem às 16:13

Comandantes que matam os próprios soldados e homens lançados como "carne para canhão": ex-soldados russos denunciam brutalidade na linha da frente

Ontem às 16:34

"Eu sei que ele está vivo". Trocou Lisboa pelas trincheiras e tornou-se o "avô" que desapareceu numa guerra de drones

Ontem às 07:00

É cada vez mais difícil comprar um "bolo de arroz" em Lisboa. Cidade está a ficar sem cafés de bairro

Ontem às 12:41

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

22 fev, 11:00

Euromilhões: eis a chave que vale 142 milhões de euros

Ontem às 20:17

Gouveia e Melo garante que "a Rússia vai levar a sério a Europa": "Bastam 200 ou 300 ogivas nucleares para destruir" um território

Ontem às 23:19

Depois de ser insultado de anão, Prestianni não foi racista, foi homofóbico: esta é a defesa do jogador do Benfica

Ontem às 18:45

Era o chefe dos assassinos mas precisava de se casar com Rosalinda para ascender no cartel: quem foi "El Mencho"

Ontem às 10:24

Tiroteio em Lisboa faz três feridos

Hoje às 07:18

Câmara de Gaia diz que Marés Vivas é um festival "anão" ao pé da "grande arma" que aí vem

Ontem às 23:46