Papa viaja para África em abril, com paragem em Angola e Guiné Equatorial

Há 35 min

Viagem começa pela Argélia e Camarões

O Papa Leão XIV vai visitar em abril quatro países africanos, incluindo Angola e Guiné Equatorial, membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), anunciou a Sala de Imprensa da Santa Sé.

A primeira viagem apostólica deste ano prevê ainda uma visita de um dia no final de março ao Principado do Mónaco e outra de seis dias, em junho, a Espanha.

O período mais longo acontece entre 13 e 23 de abril no continente africano, numa viagem que começa pela Argélia e Camarões.

O Papa Leão XIV visita Angola entre 18 e 21 de abril, segundo o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), José Manuel Imbamba, manifestando alegria pela vinda do líder da Igreja Católica a Angola.

A informação foi avançada em conferência de imprensa em Luanda pelo arcebispo católico angolano, que convidou os fiéis a participaram ativamente na receção e nas atividades que serão desenvolvidas no país lusófono africano.

Segundo a Igreja Católica angolana, Leão XIV vai ter encontros com o Presidente angolano, João Lourenço, com a comunidade religiosa, sociedade civil e vai igualmente visitar o Santuário da Muxima e a província angolana da Lunda Sul.

Leão XIV será o terceiro Papa a visitar Angola, depois de João Paulo II em 1992 e Bento XVI em 2009.