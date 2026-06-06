Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Papa Leão XIV diz que abusos na Igreja são "chaga ainda aberta"

Agência Lusa , MJC
Há 2h e 32min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O Papa já está em Madrid, onde foi recebido pelos reis de Espanha e por Pedro Sánchez

O Papa Leão XIV que os abusos sexuais "são uma chaga ainda aberta" e que vai continuar a trabalhar pessoalmente, assim como toda a Igreja, neste problema.

"Sublinho o facto de que eu pessoalmente trabalhei sempre para instituir comissões, para fazer regras e continuarei a fazê-lo, também toda a Igreja, porque é uma chaga ainda aberta", disse Leão XIV, citado por jornalistas que viajaram este sábado com o Papa no avião que o levou de Roma a Madrid.

O Papa respondeu assim a questões sobre os abusos sexuais no seio da Igreja Católica em Espanha e confirmou que se vai encontrar com vítimas durante a viagem de sete dias que iniciou hoje ao país.

Leão XIV aterrou no aeroporto Adolfo Suárez/Barajas, de Madrid, pouco antes das 10:15 locais (09:15 em Lisboa) e foi recebido, ao descer do avião, pelos Reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, e pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, assim como por outras autoridades políticas e da Igreja Católica.

O Papa e as autoridades seguiram depois em direção ao Palácio Real de Madrid, onde Leão XIV será recebido numa cerimónia com honras de Estado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Durante a tarde, visitará um centro da Caritas que trabalha com pessoas em situação de sem-abrigo e, à noite, fará uma vigília com jovens no centro de Madrid em que são esperadas centenas de milhares de pessoas.

Além de Madrid, a visita do Papa a Espanha inclui passagens por Barcelona e pelas Canárias, onde Leão XIV vai concretizar o desejo do antecessor Francisco de ir a estas ilhas, que que lidam diariamente com a chegada de migrantes em embarcações precárias oriundas de África, conhecidas como 'pateras' ou 'cayucos'.

Em declarações aos jornalistas a bordo do seu voo de Roma para Madrid, a primeira paragem da visita de uma semana, Leão XIII explicou que vai visitar migrantes nas Canárias, para pedir ao mundo que mostre respeito por todos os seres humanos. E disse esperar que a viagem sirva de bom exemplo para o mundo.

Esta é a primeira visita de um Papa a Espanha em 15 anos e esta "viagem apostólica" tem uma carga política inédita, que inclui um discurso no parlamento nacional, na segunda-feira, e dois dias dedicados à imigração e ao fenómeno das 'pateras', em 11 de 12 de junho, durante a deslocação às ilhas Canárias.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A agenda da visita tem, além da dimensão puramente religiosa, uma componente institucional e de Estado, com encontros e eventos oficiais com a Família Real e o Governo, assim como uma dimensão social (focada no acolhimento e integração de imigrantes, de pessoas em situação de sem-abrigo e presos) e outra dimensão cultural, centrada em Barcelona e na obra de Antoni Gaudí, o arquiteto da Sagrada Família, que é desde este ano o templo católico mais alto do mundo.

Nas Canárias, Leão XIV vai concretizar o desejo do antecessor Francisco de ir a estas ilhas, que que lidam diariamente com a chegada de migrantes em embarcações precárias oriundas de África, conhecidas como 'pateras' ou 'cayucos'.

Em 2025, dados oficiais indicaram terem chegado 17.788 pessoas em 'pateras' às Canárias, depois dos recordes de 2023 e 2024, quando foram 39.910 e 46.843, respetivamente. Outras 3.100 morreram no mar no ano passado, de acordo com a organização não-governamental (ONG) Caminando Fronteras, que classifica a "rota das Canárias" a rota de imigração mais mortal do mundo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Papa Leão XIV Espanha Religião Abusos na Igreja

Relacionados

Papa Leão XIV chega hoje a Madrid com imigração no centro da agenda
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

10:13

“Guerra na Ucrânia está agora nas mãos da Europa, não da diplomacia dos EUA”

Há 12 min

Leão XIV pede à Europa para "abandonar as narrativas divisórias e polarizadoras" e ver "complexidade" como bênção

Há 30 min
00:44

“Querem ver o Bad Bunny ou o Papa?”. Leão XIV sabe bem a resposta dos jovens

Há 1h e 36min
08:01

Visita do Papa a Espanha “tem uma componente política também, não é só religiosa”

Há 1h e 51min
Mais Europa

Mais Lidas

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

Ontem às 14:56

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:24

Ambulâncias, carrinhas dos correios ou carrinhas de pão: é desta forma que a Rússia está a transportar combustível para a frente de combate

Ontem às 08:35

Jovem de 16 anos baleado nas Festas de Tires

Ontem às 06:46

Putin não gostou que Zelensky mencionasse a sua idade na carta aberta e tem uma mensagem para os soldados russos: "Trabalhem, irmãos"

Ontem às 17:08

"Vou revelar um grande segredo militar de Estado": Putin explica por que lançou um míssil Oreshnik contra a Ucrânia

Ontem às 09:15

SpaceX avaliada em 1,5 biliões de euros na entrada em bolsa. E Elon Musk está muito perto de ser o primeiro bilionário do mundo

4 jun, 12:23

Ucrânia exibiu ao mundo o seu novo lançador de drones. Quatro dias depois, a Rússia destruiu-o

Ontem às 09:55

Astronautas podem voltar à Estação Espacial Internacional após ordem de emergência

Ontem às 15:08

Manhã explosiva no mar: drones voltam a atacar território da NATO e Ucrânia lança várias operações na Rússia

Ontem às 12:28

Ator James Handy morto à facada em Los Angeles

Ontem às 09:23

Exclusivo: vídeo mostra que danos provocados por incêndio no maior porta-aviões do mundo foram maiores do que se pensava

Ontem às 12:59