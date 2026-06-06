Papa Leão XIV chega hoje a Madrid com imigração no centro da agenda

Há 26 min

Esta é a primeira visita de um papa a Espanha em 15 anos

O Papa Leão XIV chega este sábado a Espanha para "uma viagem apostólica" de carga política inédita, com um discurso no parlamento nacional e dois dias dedicados à imigração e ao fenómeno das 'pateras'.

Em declarações aos jornalistas a bordo do seu voo de Roma para Madrid, a primeira paragem da visita de uma semana, Leão XIII explicou que vai visitar migrantes nas Canárias, para pedir ao mundo que mostre respeito por todos os seres humanos. E disse esperar que a viagem sirva de bom exemplo para o mundo.

Esta é a primeira visita de um papa a Espanha em 15 anos e Leão XIV vai concretizar o desejo do antecessor Francisco de ir às Canárias, ilhas que lidam diariamente com a chegada de migrantes em embarcações precárias oriundas de África, conhecidas como 'pateras' ou 'cayucos'.

Em 2025, dados oficiais indicaram terem chegado 17.788 pessoas em 'pateras' às Canárias, depois dos recordes de 2023 e 2024, quando foram 39.910 e 46.843, respetivamente. Outras 3.100 morreram no mar no ano passado, de acordo com a organização não-governamental (ONG) Caminando Fronteras, que classifica a "rota das Canárias" a rota de imigração mais mortal do mundo.

A ida às Canárias vai decorrer no final da viagem de Leão XIV a Espanha, em 11 e 12 de junho, depois de passagens do Papa por Barcelona, nos dias 09 e 10, e por Madrid, onde arranca hoje a visita.

Leão XIV aterra hoje no aeroporto Adolfo Suárez/Barajas de Madrid às 10:30 (09:30 em Lisboa), onde será recebido pelos Reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, e pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

Seguir-se-á, uma hora mais tarde, no Palácio Real de Madrid, uma cerimónia de boas-vindas ao Papa, com honras de Estado, na qual o líder da Igreja Católica fará a primeira intervenção pública em Espanha, na presença das máximas autoridades do país.

Durante a tarde, o Papa visita um centro da Caritas que trabalha com pessoas em situação de sem-abrigo, no primeiro momento com dimensão social desta visita, que inclui também encontros com presos, durante uma ida a uma cadeia em Barcelona, e com imigrantes, nas Canárias.

"A realidade das pessoas sem-abrigo foi-se intensificando nos últimos anos, especialmente em grandes cidades como Madrid", por causa de "fatores estruturais" como "a dificuldade de acesso à habitação", a precariedade laboral ou "a situação administrativa irregular de muitas pessoas migrantes, que limita o acesso ao emprego e a recursos básicos", sublinhou a Conferência Episcopal Espanhola (CEE), no dossiê de imprensa da visita do Papa entregue esta semana aos jornalistas.

Os bispos espanhóis reivindicaram e apoiaram o processo de regularização extraordinário de imigrantes com que o Governo liderado pelo socialista Pedro Sánchez avançou recentemente, com o primeiro-ministro a realçar a "sintonia bastante elevada" neste tema com Leão XIV, depois de um encontro com o Papa no Vaticano em 27 de maio último.

A CEE admitiu também encontros do Papa com vítimas de abuso sexual no seio da Igreja em Espanha que, porém, só deverão ser noticiados 'a posteriori'.

O primeiro dia de Leão XIV em Espanha termina com uma vigília à noite com jovens no centro de Madrid em que são esperadas centenas de milhares de pessoas, disse a CEE.

O discurso inédito do Papa no parlamento nacional de Espanha, país com um discurso político muito polarizado e onde os bispos católicos têm mantido um confronto público com o terceiro maior grupo parlamentar, o Vox (extrema-direita), por causa da imigração, está previsto para segunda-feira.

Antes, no domingo, o Papa vai celebrar uma missa ao ar livre no centro de Madrid e encontrar-se com representantes da sociedade civil espanhola ligados a áreas como desporto, cultura e empresas.

O Papa segue na terça-feira para Barcelona, onde a visita tem como foco a arte de Antoni Gaudí, o arquiteto da basílica da Sagrada Família, que este ano se tornou a igreja mais alta do mundo, como a conclusão da Torre de Jesus Cristo, que Leão XIV vai inaugurar formalmente.