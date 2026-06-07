Mais de um milhão de pessoas na missa com o Papa Leão XIV no centro de Madrid

Há 2h e 48min

Esta é a primeira viagem de um Papa a Espanha em 15 anos e Leão XIV vai ficar uma semana no país, com uma agenda que passa por Madrid, Barcelona e duas ilhas das Canárias

Mais de um milhão de pessoas de toda a Espanha e outros países, como Portugal, viajaram nos últimos dias até Madrid para ouvir o Papa "da verdade" e que "não tem medo da paz".

Leão XIV celebrou esta manhã uma missa no centro de Madrid em que estiveram pelo menos 1,1 milhão de pessoas, segundo as autoridades locais, entre elas Vasco, de 25 anos, um jesuíta português que acompanhou 17 jovens estudantes do Colégio das Caldinhas, em Santo Tirso, numa viagem de centenas de quilómetros de autocarro até à capital espanhola. "É um Papa que não tem medo desta paz que é bastante incómoda para muita gente, o que se manifesta de várias maneiras, seja em guerras ou em estarmos fechados nos telemóveis", disse à Lusa, no incío da rua Alcalá, à entrada da praça Cibeles, onde foi instalado o altar da missa de hoje presidida por Leão XIV.

O grupo de jovens de Santo Tirso que acompanha Vasco, todos do 10.º ano, elogia também a mensagem que tem ouvido de Leão XIV em sucessivas intervenções: Mafalda gosta "da forma como confia nos jovens a mudança no mundo" e Afonso dos "conselhos conretos aos jovens", como os de sábado à noite, numa vigília em Madrid, em que apelou "mais ao silêncio e a falar com Deus" e alertou para "muitas coisas que enganam nas redes sociais", pedindo a todos que procurem sempre a verdade.

É precisamente por ser "um Papa que fala em verdade e da verdade" que Leão XIV cativa também José Guerreiro, um trabalhador da construção civil de Cádiz, no sul de Espanha, que integrou um grupo de 67 pessoas que viajou até Madrid para estar com o líder da Igeja Católica. "Sem deixar de ser doutrinal, tem esse carisma pastoral de proximidade às pessoas", acrescentou.

Esta é a primeira viagem de um Papa a Espanha em 15 anos e Leão XIV vai ficar uma semana no país, com uma agenda que passa por Madrid, Barcelona e duas ilhas das Canárias e tem uma dimensão social (muito focada na imigração) e política, para além da puramente religiosa.

Aos que o foram ouvir hoje na missa no centro de Madrid, que incluiu uma procissão do Corpo de Cristo, o Papa usou a homilía da celebração para lhes dizer que "o Cristo que passa pelas ruas na custódia é o mesmo que se identifica com os pobres, os abatidos, os que estão sozinhos e desamparados".

E deixou "uma encomenda à Espanha de hoje e de amanhã: que a religiosidade de séculos do país não seja um museu do passado", mas "uma escola que ensina a ajoelhar perante Deus e perante o próximo porque ninguém pode ajoelhar-se perante o senhor e desprezar o irmão". "Não se trata só de sair com a custódia, mas de sairmos nós mesmos do egoísmo, da indiferença, da uma fé cómoda e privada", sublinhou.

A missa de hoje deverá ser, segundo a organização, o evento com mais participação popular em toda a agenda desta viagem de uma semana de Leão XIV a Espanha, a primeira visita de um Papa ao país em 15 anos.

Este é o segundo evento de massas do Papa em Espanha, depois de mais de meio milhão de pessoas ter estado numa "vigília de oração com jovens" no sábado à noite, também no centro de Madrid, no Passeio da Castelhana.