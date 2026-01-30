Papa Leão XIV manifesta pesar pelas vítimas mortais da depressão Kristin "unindo-se espiritualmente à dor dos respetivos familiares"

Há 36 min

O pontífice refere ainda no comunicado que reza pelas autoridades nacionais e locais, bem como pelas instituições civis, militares e religiosas que se unem para as pessoas que precisam de ajuda

O Papa Leão XIV manifestou esta sexta-feira um voto de pesar pelas vítimas mortais da depressão Kristin em Portugal e reconheceu o trabalho de entreajuda dos cidadãos.

“Ao saber das graves consequências da passagem da depressão Kristin pelo território português, que deixou um cenário particularmente devastador no centro do país, o santo padre deseja comunicar o seu pesar pelas pessoas que perderam a vida, unindo-se espiritualmente à dor dos respetivos familiares”, refere o Papa numa mensagem enviada ao presidente da Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Na nota, assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, Leão XIV salienta que sente “muito de perto a situação dos feridos, dos desalojados e de quem ficou seriamente afetado pelos enormes estragos dessa tempestade”.

A entreajuda dos cidadãos durante a passagem da tempestade também foi reconhecida pelo Papa Leão XIV.

A depressão Kristin provocou quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.