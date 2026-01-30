Papa Leão XIV manifesta pesar pelas vítimas mortais da depressão Kristin "unindo-se espiritualmente à dor dos respetivos familiares"

Agência Lusa , TFR
Há 36 min
Papa Leão XIV

O pontífice refere ainda no comunicado que reza pelas autoridades nacionais e locais, bem como pelas instituições civis, militares e religiosas que se unem para as pessoas que precisam de ajuda

O Papa Leão XIV manifestou esta sexta-feira um voto de pesar pelas vítimas mortais da depressão Kristin em Portugal e reconheceu o trabalho de entreajuda dos cidadãos.

“Ao saber das graves consequências da passagem da depressão Kristin pelo território português, que deixou um cenário particularmente devastador no centro do país, o santo padre deseja comunicar o seu pesar pelas pessoas que perderam a vida, unindo-se espiritualmente à dor dos respetivos familiares”, refere o Papa numa mensagem enviada ao presidente da Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Na nota, assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, Leão XIV salienta que sente “muito de perto a situação dos feridos, dos desalojados e de quem ficou seriamente afetado pelos enormes estragos dessa tempestade”.

O pontífice refere ainda no comunicado que reza pelas autoridades nacionais e locais, bem como pelas instituições civis, militares e religiosas que se unem para as pessoas que precisam de ajuda.

A entreajuda dos cidadãos durante a passagem da tempestade também foi reconhecida pelo Papa Leão XIV.

A depressão Kristin provocou quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.

Temas: Papa Leão XIV Depressão Kristin Vítimas mortais Portugal

País

08:27

ANACOM explica falhas de comunicações: “O fenómeno colocou muitas infraestruturas perto do limite de resistência”

Há 22 min

Papa Leão XIV manifesta pesar pelas vítimas mortais da depressão Kristin "unindo-se espiritualmente à dor dos respetivos familiares"

Há 36 min

Como um casal de refugiados alimentou um batalhão de bombeiros em Leiria antes de ver a sua quinta "totalmente devastada"

Há 41 min

AO MINUTO | Tempestade Kristin "poderá ter sido provavelmente a tempestade mais forte" que atingiu Portugal continental, afirma IPMA

Há 2h e 9min
Mais País

Mais Lidas

"Estou a ligar do telefone satélite dos bombeiros. Estamos completamente isolados". Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos pede socorro

Ontem às 09:29

Ainda se sentem os efeitos da Kristin e já há mais duas depressões que podem vir a ameaçar Portugal

Hoje às 07:00

Ex-primeira-dama sul-coreana condenada a 20 meses de prisão por corrupção

28 jan, 07:21

Morreu João Canijo

Ontem às 22:20

Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah

Hoje às 10:49

Cinco militares da GNR apanhados alcoolizados durante o serviço

Ontem às 12:48

A Rússia está a usar uma das principais vantagens da Ucrânia contra Kiev

Ontem às 15:30

Tracking poll, 2.ª volta, dia 3: Ventura e Seguro aproximam-se um pouco depois do debate (mas a diferença ainda é grande)

Ontem às 19:25

Resistência ucraniana reivindica sabotagem a fábrica militar russa a 1.300 km da fronteira

28 jan, 12:16

Tempestade Kristin. DGS aconselha a população a não beber água da torneira e a não lavar alimentos nem escovar os dentes com essa água

Hoje às 10:06
opinião
Miguel Sousa Tavares

"André Ventura não é elite? É formado em Direito. O povo é isso?": Miguel Sousa Tavares

Hoje às 00:06

Zelensky culpa países como Portugal por deixarem a Ucrânia "à beira de um apagão" no pior inverno da guerra

Há 3h e 50min