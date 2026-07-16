MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Oposição interna do PAN pede demissão de Inês Sousa Real e exige novo Congresso

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 26min
Inês Sousa Real discursa depois de ser eleita deputada do PAN por Lisboa (Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A oposição interna sustentou que a atual liderança é a “principal causa da degradação do projeto político do PAN e da crescente irrelevância eleitoral em que o partido se encontra”

O movimento Transformar para Crescer, de oposição interna à atual direção do PAN, pediu esta quinta-feira a demissão da porta-voz do partido, Inês de Sousa Real, e defendeu a realização de um novo Congresso com eleições internas.

Este pedido surge na sequência da decisão do Tribunal Constitucional (TC), que invalidou a eleição dos atuais órgãos dirigentes do PAN, realizada no último congresso em dezembro de 2025.

O movimento Transformar para Crescer é liderado por Carolina Pia, autora do pedido de impugnação que esteve na origem deste acórdão do TC, que liderou a única lista opositora nas últimas eleições à direção do partido e que esteve ausente desse congresso em protesto, por considerar não estarem asseguradas as “garantias democráticas” para a realização dos trabalhos.

Este movimento, que Carolina Pia diz representar cerca de 30 atuais filiados do PAN e outras três dezenas de antigos militantes, escreveu, em comunicado, que a decisão do Constitucional representa “o momento para que Inês de Sousa Real assuma responsabilidades políticas, apresente a sua demissão e permita ao partido iniciar um verdadeiro processo de renovação democrática”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Estes militantes pediram a realização de “eleições livres, no âmbito de um Congresso convocado por uma comissão independente e idónea, com prazos adequados e regras que garantam a participação democrática e universal de todos os filiados”.

A oposição interna sustentou que a atual liderança é a “principal causa da degradação do projeto político do PAN e da crescente irrelevância eleitoral em que o partido se encontra”.

“A incapacidade de afirmar politicamente o partido, a perda de credibilidade junto dos eleitores e o agravamento das divisões internas contribuíram decisivamente para a situação atual”, argumentou o movimento.

Este movimento acusou Sousa Real de, “apesar de ser a principal responsável pela orientação política do PAN”, nunca ter assumido “responsabilidade direta por esses resultados, atribuindo-os sistematicamente a fatores externos”.

Para a oposição interna, “a decisão do Tribunal Constitucional deve constituir uma oportunidade” para “recuperar a democracia interna, a liberdade para se vocalizar opiniões divergentes, a garantia de igualdade de participação a todos os filiados, a transparência e a confiança dos militantes num partido que hoje se encontra profundamente fragilizado”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Tribunal Constitucional (TC) declarou ilegal parte do regulamento do último congresso do PAN e, como consequência, invalidou a última eleição da direção do partido, na qual Inês de Sousa Real foi reeleita como porta-voz.

A decisão consta de um acórdão do Tribunal Constitucional, a que a agência Lusa teve acesso, datado de 13 de julho e feito na sequência de um pedido de impugnação da militante do PAN Carolina Pia à eleição dos titulares dos órgãos internos do partido que decorreu no X Congresso do PAN, realizado em 20 de dezembro de 2025, em Coimbra.

No acórdão, que tem como relatora a Juíza Conselheira Mariana Canotilho, o TC declarou ilegais duas alíneas do regulamento do X Congresso Nacional do PAN e, “em consequência”, invalidou a eleição dos titulares da Comissão de Jurisdição Nacional (CJN) e da Comissão Política Nacional (CPN), órgão máximo da direção do partido e do qual resulta a eleição do porta-voz.

No entanto, o TC esclareceu que não lhe compete “determinar a realização de novo Congresso, nem condenar o partido à prática de atos concretos”, considerando que cabe “aos órgãos partidários competentes extrair as devidas consequências da presente decisão e, por essa via, repor a legalidade”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: PAN Inês Sousa Real Oposição Demissão
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

Exames nacionais: PS acusa Fernando Alexandre de responsabilizar professores e exige plano de contingência até sexta-feira

Há 48 min

Oposição interna do PAN pede demissão de Inês Sousa Real e exige novo Congresso

Há 1h e 26min

Carneiro acusa Montenegro de mostrar "desdém em relação à crise" dos exames

Ontem às 23:49

Uma "quebra de confiança" e a reação no NOS Alive: Carneiro critica Montenegro por "uma das circunstâncias mais graves dos últimos 30 anos"

Ontem às 22:59
Mais Partidos

Mais Lidas

Uma vingança que chega oito anos depois: Ucrânia afunda navio russo que abriu fogo contra os seus militares no Estreito de Kerch

Ontem às 13:07

Baixas médicas, movimentos do rato ou uso dos teclados: método da Meta para selecionar despedimentos está a gerar várias queixas

Ontem às 11:36

"Sempre quis ser 'bombardeira'": "Tsyhancha" recusou duas promoções para poder continuar a pilotar um dos drones mais letais da Ucrânia

Ontem às 13:33

Infarmed manda retirar do mercado protetor solar

Ontem às 16:29

Militar da GNR atropela cunhada e agride menina de 12 anos em Santarém

Ontem às 10:26

Mulher encontrada morta após alegada discussão com vizinho. PJ está a investigar

Ontem às 07:21

Estava fora de serviço mas apercebeu-se de um assalto. Militar da GNR acaba no hospital após confrontos com assaltantes

Ontem às 21:54

"Momento marcante" no combate à obesidade: UE aprova Wegovy em comprimido

Ontem às 18:23

Mundial 2026: Inglaterra 1-2 Argentina (resultado final)

Ontem às 18:37

Malcolm voltou para trás para salvar os gatos e por isso sobreviveu. A mulher e os vizinhos morreram a tentar fugir do fogo

13 jul, 19:47

PSP encontra arsenal e uma granada numa residência em Cascais após terem sido feitos vários disparos

Ontem às 07:45

Camiões, motas e todo-o-terreno: coluna russa com mais de 50 veículos aniquilada por drones ucranianos em Donetsk

Há 3h e 13min