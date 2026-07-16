MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

PAN recorre ao plenário do Constitucional contra decisão que invalida reeleição de Inês de Sousa Real

Agência Lusa , JS
Há 36 min
Inês de Sousa Real (LUSA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Partido entende que a sentença é desproporcionada e pede para que os 13 juízes do TC façam uma nova apreciação do acórdão

O PAN anunciou esta quinta-feira que vai recorrer para o plenário do Tribunal Constitucional (TC) da decisão que invalidou a última eleição dos órgãos nacionais do partido, incluindo da porta-voz, argumentando que a sentença foi desproporcionada.

Em comunicado, o partido informa que esta decisão foi tomada numa reunião, esta quarta-feira, da Comissão Política Nacional (CPN) do PAN, órgão máximo da direção entre congressos.

O PAN escreve que “respeita as decisões das instituições democráticas e reafirma o seu compromisso com a legalidade, a transparência e a participação de todas as filiadas e de todos os filiados”, mas considera a decisão do Palácio Ratton desproporcionada, pedindo agora que os 13 juízes do TC façam uma nova apreciação do acórdão, que tem como relatora a Juíza Conselheira Mariana Canotilho.

“[O PAN] considera desproporcionada a consequência determinada pelo Tribunal Constitucional, tendo em conta as circunstâncias concretas do caso, o tempo decorrido até à decisão e o facto de três decisões anteriores do próprio Tribunal não terem atribuído efeito suspensivo à realização do Congresso nem à tomada de posse dos órgãos nacionais do partido”, argumenta o partido.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O partido afirma que a “interposição do recurso produz efeitos suspensivos, nos termos legalmente aplicáveis”, sublinhando ainda que “não está posta em causa a continuidade do normal funcionamento do partido”.

O TC declarou ilegal parte do regulamento do último Congresso do PAN e, como consequência, invalidou a última eleição da direção do partido, na qual Inês de Sousa Real foi reeleita porta-voz.

A decisão consta de um acórdão do Tribunal Constitucional, a que a agência Lusa teve acesso, datado de 13 de julho e feito na sequência de um pedido de impugnação da militante do PAN Carolina Pia à eleição dos titulares dos órgãos internos do partido que decorreu no X Congresso do PAN, realizado em 20 de dezembro de 2025, em Coimbra.

No entanto, o TC esclarece que não lhe compete “determinar a realização de novo Congresso, nem condenar o partido à prática de atos concretos”, considerando que cabe “aos órgãos partidários competentes extrair as devidas consequências da presente decisão e, por essa via, repor a legalidade”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Esta manhã, o movimento Transformar para Crescer, de oposição interna à atual direção do PAN, pediu a demissão da porta-voz do partido, Inês de Sousa Real, e defendeu a realização de um novo Congresso com eleições internas.

O movimento Transformar para Crescer é liderado por Carolina Pia, autora do pedido de impugnação que esteve na origem deste acórdão do TC, que liderou a única lista opositora nas últimas eleições à direção do partido e que esteve ausente desse congresso em protesto, por considerar não estarem asseguradas as “garantias democráticas” para a realização dos trabalhos.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: PAN Inês de Sousa Real Eleicoes Eleições PAN Tribunal
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

PAN recorre ao plenário do Constitucional contra decisão que invalida reeleição de Inês de Sousa Real

Há 36 min

AO MINUTO | Luís Montenegro: "Se eu mantenho a confiança política no Ministro da Administração Interna? Plenamente. Nele e em todos os outros ministros"

Há 1h e 49min

Exames nacionais: PS acusa Fernando Alexandre de responsabilizar professores e exige plano de contingência até sexta-feira

Há 3h e 48min

Oposição interna do PAN pede demissão de Inês Sousa Real e exige novo Congresso

Hoje às 12:10
Mais Partidos

Mais Lidas

Uma vingança que chega oito anos depois: Ucrânia afunda navio russo que abriu fogo contra os seus militares no Estreito de Kerch

Ontem às 13:07

Infarmed manda retirar do mercado protetor solar

Ontem às 16:29

"Sempre quis ser 'bombardeira'": "Tsyhancha" recusou duas promoções para poder continuar a pilotar um dos drones mais letais da Ucrânia

Ontem às 13:33

Camiões, motas e todo-o-terreno: coluna russa com mais de 50 veículos aniquilada por drones ucranianos em Donetsk

Hoje às 10:23

Baixas médicas, movimentos do rato ou uso dos teclados: método da Meta para selecionar despedimentos está a gerar várias queixas

Ontem às 11:36

Contra a presença de um navio militar britânico nas suas águas, Argentina acusa Reino Unido de incursão militar ilegal nas Malvinas

Hoje às 06:50

"Momento marcante" no combate à obesidade: UE aprova Wegovy em comprimido

Ontem às 18:23

Estava fora de serviço mas apercebeu-se de um assalto. Militar da GNR acaba no hospital após confrontos com assaltantes

Ontem às 21:54

Mulher encontrada morta após alegada discussão com vizinho. PJ está a investigar

Ontem às 07:21

"Ou largas o saco ou dou-te um tiro": gerente de supermercado assaltado em plena rua de Telheiras. Ladrões levaram 30 mil euros

Hoje às 11:59

A poucas horas da afixação das notas, ainda há professores a classificar exames e problemas reportados sem resposta

Hoje às 09:41

Mundial 2026: Inglaterra 1-2 Argentina (resultado final)

Ontem às 18:37