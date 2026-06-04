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Tribunal da Relação manda reavaliar caso dos emails do PAN

Sandra Felgueiras
Há 1h e 22min
Cristina Rodrigues em entrevista à CNN Portugal
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Os juízes não concluíram pela culpa das arguidas, mas consideram que a sentença não fundamentou adequadamente a exclusão de determinada prova informática

O Tribunal da Relação de Lisboa deu razão aos recursos apresentados pelo Ministério Público e pelo PAN - Pessoas Animais Natureza e determinou o reenvio do processo relacionado com o alegado apagamento de emails da Secretaria de Ação Jurídica do partido.

Em primeira instância, as arguidas Cristina Rodrigues e Sara Fernandes tinham sido absolvidas dos crimes de dano informático e acesso ilegítimo, bem como do pedido de indemnização civil apresentado pelo PAN.

No entanto, a Relação considerou que a sentença não fundamentou adequadamente a exclusão de determinada prova informática, entendendo que o tribunal deveria ter explicado de forma mais concreta os motivos que o levaram a considerar essa prova inválida.

Os juízes da Relação não concluíram pela culpa das arguidas, mas entenderam que existem deficiências na apreciação e fundamentação da prova que impedem que a decisão se mantenha nos termos em que foi proferida.

O processo regressará agora ao tribunal de origem para nova apreciação das questões identificadas no acórdão.

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Em causa neste processo está um “apagão informático” nos ‘emails’ de dirigentes do PAN em 2020, quando Cristina Rodrigues era ainda deputada do partido. O MP considerou que "as arguidas agiram de forma deliberada, livre e consciente, de acordo com um plano previamente traçado, com o objetivo de vedar o acesso do PAN e seus militantes ao conteúdo das mensagens de correio eletrónico" do partido, lê-se na acusação.

"As arguidas removeram da referida caixa de mensagens milhares de mensagens de correio eletrónico ali constantes, o que sabiam não ter autorização para fazer. Visavam as arguidas - e conseguiram - impedir o partido PAN de prosseguir a sua atividade política", lê-se no despacho.

Nas alegações finais, o Ministério Público não pediu uma pena concreta, tendo considerado que “não é credível que alguém se faça desfiliar às 10:00 da manhã de um dia e esteja a fazer alterações a um ficheiro às 16:00 do dia anterior”.

O MP argumentou que bastava utilizar “algum senso comum” para “concluir, sem grandes saltos de raciocínio, que houve uma mudança massiva de diretórios e a seguir uma operação de delete”.

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Temas: PAN Cristina Rodrigues Apagão Informático Tribunal da Relação
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