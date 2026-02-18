Patrões cancelam reunião com ministra do Trabalho devido à ausência de representantes dos trabalhadores

Há 51 min

O Governo tinha anunciado a presença da UGT na reunião de hoje, mas a central sindical disse que tinha avisado atempadamente que não poderia comparecer por questões de agenda, mas que estaria disponível em qualquer outra data.

Os patrões cancelaram a reunião com a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, nesta quarta-feira, devido à ausência de representantes dos trabalhadores no encontro marcado para discutir as alterações à legislação laboral, disse Francisco Calheiros, da Confederação do Turismo de Portugal, aos jornalistas.

Os representantes dos patrões compareceram à hora marcada, 15 horas, no Ministério do Trabalho, mas disseram à ministra que não queriam discutir medidas sem a presença da UGT.

A CGTP não foi convidada.

Uma nova reunião foi marcada para segunda-feira, às 09:00.