Patrões cancelam reunião com ministra do Trabalho devido à ausência de representantes dos trabalhadores

CNN Portugal
Há 51 min
Maria do Rosário Palma Ramalho (Lusa)

O Governo tinha anunciado a presença da UGT na reunião de hoje, mas a central sindical disse que tinha avisado atempadamente que não poderia comparecer por questões de agenda, mas que estaria disponível em qualquer outra data.

Os patrões cancelaram a reunião com a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, nesta quarta-feira, devido à ausência de representantes dos trabalhadores no encontro marcado para discutir as alterações à legislação laboral, disse Francisco Calheiros, da Confederação do Turismo de Portugal, aos jornalistas.

Os representantes dos patrões compareceram à hora marcada, 15 horas, no Ministério do Trabalho, mas disseram à ministra que não queriam discutir medidas sem a presença da UGT.

O Governo tinha anunciado a presença da UGT na reunião de hoje, mas a central sindical disse que tinha avisado atempadamente que não poderia comparecer por questões de agenda, mas que estaria disponível em qualquer outra data.

A CGTP não foi convidada.

Uma nova reunião foi marcada para segunda-feira, às 09:00.

Temas: Palma Ramalho Legislação laboral Código do Trabalho Trabalhadores Patrões

Economia

Patrões cancelam reunião com ministra do Trabalho devido à ausência de representantes dos trabalhadores

Há 51 min
01:35

Quanto pesam os concelhos afetados pelas tempestades na economia portuguesa?

Há 1h e 8min

UGT, afinal, não vai estar na reunião com Governo e patrões sobre pacote laboral. E diz que tinha avisado antes do anúncio

Hoje às 11:18

Christine Lagarde deverá deixar o BCE antes do final do seu mandato de oito anos

Hoje às 06:40
Mais Economia

Mais Lidas

Ucrânia recupera numa semana território que a Rússia demorou dois meses a conquistar

Ontem às 12:49

Encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho. Corpos já foram retirados da viatura

Hoje às 09:25

Sanções a resultar? Rússia começa a sentir efeitos sérios da pressão de EUA e Europa

16 fev, 17:03

Relação confirma que processo de ex-CEO contra a TAP fica no tribunal cível

16 fev, 18:34

Rússia está a construir novas instalações militares ao longo da fronteira com a Finlândia, "tal como durante a Guerra Fria"

16 fev, 15:57

A China está a construir submarinos a uma velocidade nunca vista - porque isso é um problema para os EUA

Ontem às 10:07

"Não foi bonito, mas não esteve a segundos de uma catástrofe": "jamming" é uma de "três hipóteses" para avião da TAP ter "violado altitude de segurança"

16 fev, 21:17

Resultados finais: Benfica 0-1 Real Madrid || Mónaco 2-3 PSG || Dortmund 2-0 Atalanta || Galatasaray 5-2 Juventus

Ontem às 18:46

VÍDEO: filho de Francisco Rodrigues dos Santos entra em campo com Hjulmand

16 fev, 16:48

Se La Niña transitar para El Niño no verão, Portugal "está longe" dos efeitos

16 fev, 23:37

Esta médica está a treinar a Inteligência Artificial para fazer o seu trabalho. E é um negócio em expansão

Ontem às 18:02

Arranca a 4.ª tentativa para haver mais professores em Portugal, mais bem pagos e mais jovens

Hoje às 07:00