Neve e vento cancelam centenas de voos - incluindo para Portugal - nos aeroportos de Amesterdão, Paris e Bruxelas

Agência Lusa , AM
Ontem às 09:56

Tráfego ferroviário também está severamente afetado nos Países Baixos

Os aeroportos europeus de Amesterdão, Bruxelas e Paris tiveram de cancelar centenas de ligações aéreas, incluindo para Portugal, devido à queda de neve e vento, de acordo com as autoridades locais.

Nos Países Baixos, pelo menos 800 voos foram cancelados esta quarta-feira no aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, um dos maiores da Europa, devido à neve e ao vento.

Entre partidas e chegadas, foram e estão cancelados até às 12:30, pelo menos sete ligações, três em Lisboa e quatro no Porto, de acordo com o 'site' da Ana Aeroportos.

Na Bélgica, o temporal de neve obrigou ao cancelamento de 40 voos no aeroporto internacional de Bruxelas, entre os quais ligações com Portugal.

Também os aeroportos de Paris estão esta quarta-feira de manhã com constrangimentos devido ao mau tempo, tendo sido já registados cerca de uma centena de cancelamentos, incluindo nos aeroportos portugueses.

Nos Países Baixos, mais de mil pessoas passaram a noite em Schiphol, informou o aeroporto, acrescentando que instalou camas e ofereceu o pequeno-almoço a estes viajantes obrigados a dormir no aeroporto.

Inicialmente, cerca de 1.100 voos estavam programados para esta quarta-feira em Schiphol, que espera que o número de cancelamentos aumente ao longo do dia.

O tráfego ferroviário também está severamente afetado nos Países Baixos, estando a empresa ferroviária nacional holandesa, NS, a aconselhar os viajantes cujas viagens não sejam absolutamente necessárias a adiarem os seus percursos.

De acordo com uma análise de dados da agência de notícias holandesa ANP, já nevou durante mais tempo este ano em De Bilt — onde são realizados estudos meteorológicos — do que nos quatro anos anteriores juntos.

A neve está a cair naquela região desde 02 de janeiro, elevando para seis o número total de dias com neve em 2026.

Por volta das 08:00 de hoje (hora de Lisboa), registavam-se mais de 700 quilómetros de congestionamentos nas estradas holandesas.

Temas: Países Baixos França Bélgica Voos Tempestade

