Polícia dos Países Baixos investiga explosão em centro pró-Israel

CNN Portugal , MJC
4 abr, 12:00
Explosão em centro israelita nos Países Baixos (DR)

O grupo Cristãos por Israel afirmou que a explosão tinha como alvo o seu Centro Israelita em Nijkerk

A polícia dos Países Baixos está a investigar uma explosão ocorrida durante a noite, que, segundo uma organização pró-Israel, teve como alvo o seu centro na Holanda.

Por volta das 23:30, a polícia recebeu uma chamada a dar conta de um estrondo e clarão. No momento da explosão, em Nijkerk, perto de Amesterdão, não estava ninguém dentro do edifício. A explosão causou apenas danos limitados. Ninguém ficou ferido e não foram efetuadas detenções, conforme publicado pela polícia no X.

Uma investigação sobre a causa da explosão está em curso, afirmam os jornais neerlandeses. Até ao momento, ninguém foi detido. No entanto, a polícia está à procura de uma pessoa vestida de preto que terá colocado o engenho explosivo perto do edifício. As testemunhas são encorajadas a apresentar-se caso tenham mais informações ou imagens de câmaras de segurança.

O grupo Cristãos por Israel afirmou que a explosão tinha como alvo o seu Centro Israelita em Nijkerk. “O ataque faz parte de um padrão preocupante de ataques anteriores contra alvos judaicos e pró-Israel na Holanda e na Bélgica”, publicou o grupo no seu site.

O Centro Israelita faz parte da organização Cristãos por Israel. Entre outras atividades, são organizadas palestras no edifício, e uma loja que vende produtos israelitas está aí localizada. A organização afirma que o seu objetivo é promover a solidariedade com Israel.

A organização Cristãos por Israel diz estar chocada "com o facto de o nosso Centro Israelista ter sido alvo de um ataque". A organização confirma que os danos foram limitados, mas considera o impacto significativo. "O facto de isto ter ocorrido na véspera da Páscoa judaica, a festa mais importante para os cristãos, torna tudo ainda mais comovente."

Não é claro se o ataque da madrugada está ligado à guerra com o Irão, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel afirmou no mês passado que uma “epidemia de antissemitismo está a alastrar” no país. Nas últimas semanas, registaram-se ataques a instituições judaicas em vários locais. Por exemplo, houve um incêndio numa sinagoga em Roterdão, no mês passado, e uma explosão numa escola judaica em Amesterdão. Não se sabe se há alguma ligação com a explosão em Nijkerk.

A segurança na capital foi reforçada após incidentes semelhantes na cidade holandesa de Roterdão e em Liège, na vizinha Bélgica, informou na altura a Câmara Municipal de Amesterdão.

Temas: Países Baixos Explosão

Europa

00:28

Leão XIV reage a argumentos religiosos para justificar a guerra: "A verdadeira força da fé é totalmente não violenta"

Ontem às 15:21
00:53

Papa Leão XIV teme que o mundo se esteja a tornar "indiferente à morte" e a "habituar-se à violência"

Ontem às 15:21

“Que aqueles que têm armas as deponham!": Papa Leão XIV exorta os líderes que "desencadeiam guerras" a escolherem a paz

Ontem às 10:40

Keir Starmer "preocupado" com concertos de Kanye West em Londres. Pepsi retira o patrocínio ao festival

Ontem às 10:19
Mais Europa

Mais Lidas

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

Ontem às 15:09

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

4 abr, 18:00

Os homens na casa dos 50 anos podem estar a envelhecer mais rapidamente do que as mulheres devido a "substâncias químicas eternas" tóxicas

4 abr, 16:00

"Encontrámo-lo!": Trump anuncia que EUA resgataram o piloto que estava desaparecido no Irão

Ontem às 08:11

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

Ontem às 19:00

Exclusivo: avaliação dos serviços de informação dos EUA conclui que o Irão mantém uma capacidade significativa de lançamento de mísseis

3 abr, 14:22

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas

4 abr, 09:37

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

Ontem às 12:00

Estas podem ser as primeiras evidências de movimentação da crosta terrestre

Ontem às 11:00

Ucrânia regista "ganhos táticos significativos" a sul e recorde mensal de baixas entre as forças russas

4 abr, 16:35

A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora, está a testar turbinas gigantes suspensas no ar

Ontem às 22:00

Choque em cadeia com oito carros no acesso à Ponte 25 de Abril

Ontem às 13:20