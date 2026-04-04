Polícia dos Países Baixos investiga explosão em centro pró-Israel

4 abr, 12:00

O grupo Cristãos por Israel afirmou que a explosão tinha como alvo o seu Centro Israelita em Nijkerk

A polícia dos Países Baixos está a investigar uma explosão ocorrida durante a noite, que, segundo uma organização pró-Israel, teve como alvo o seu centro na Holanda.

Por volta das 23:30, a polícia recebeu uma chamada a dar conta de um estrondo e clarão. No momento da explosão, em Nijkerk, perto de Amesterdão, não estava ninguém dentro do edifício. A explosão causou apenas danos limitados. Ninguém ficou ferido e não foram efetuadas detenções, conforme publicado pela polícia no X.

Uma investigação sobre a causa da explosão está em curso, afirmam os jornais neerlandeses. Até ao momento, ninguém foi detido. No entanto, a polícia está à procura de uma pessoa vestida de preto que terá colocado o engenho explosivo perto do edifício. As testemunhas são encorajadas a apresentar-se caso tenham mais informações ou imagens de câmaras de segurança.

O grupo Cristãos por Israel afirmou que a explosão tinha como alvo o seu Centro Israelita em Nijkerk. “O ataque faz parte de um padrão preocupante de ataques anteriores contra alvos judaicos e pró-Israel na Holanda e na Bélgica”, publicou o grupo no seu site.

O Centro Israelita faz parte da organização Cristãos por Israel. Entre outras atividades, são organizadas palestras no edifício, e uma loja que vende produtos israelitas está aí localizada. A organização afirma que o seu objetivo é promover a solidariedade com Israel.

A organização Cristãos por Israel diz estar chocada "com o facto de o nosso Centro Israelista ter sido alvo de um ataque". A organização confirma que os danos foram limitados, mas considera o impacto significativo. "O facto de isto ter ocorrido na véspera da Páscoa judaica, a festa mais importante para os cristãos, torna tudo ainda mais comovente."

Não é claro se o ataque da madrugada está ligado à guerra com o Irão, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel afirmou no mês passado que uma “epidemia de antissemitismo está a alastrar” no país. Nas últimas semanas, registaram-se ataques a instituições judaicas em vários locais. Por exemplo, houve um incêndio numa sinagoga em Roterdão, no mês passado, e uma explosão numa escola judaica em Amesterdão. Não se sabe se há alguma ligação com a explosão em Nijkerk.

A segurança na capital foi reforçada após incidentes semelhantes na cidade holandesa de Roterdão e em Liège, na vizinha Bélgica, informou na altura a Câmara Municipal de Amesterdão.