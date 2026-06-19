Padrasto detido por abusar da enteada de 11 anos. Criança contou tudo na escola

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Homem tem um filho em comum, ainda bebé, com a mãe da criança

Um homem de 38 anos foi detido, na quinta-feira, pela Polícia Judiciária (PJ) na Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, por suspeita de crime de abuso sexual da enteada de 11 anos.

Em comunicado, a Diretoria de Coimbra referiu que os atos ocorreram em contexto intrafamiliar, tendo o alerta sido dado na sexta-feira, 12 de junho, depois de a menor ter revelado a situação na sua escola.

"As diligências de investigação, de imediato realizadas permitiram recolher elementos de prova que determinaram a detenção do padrasto, com 38 anos", adiantou a PJ.

Fonte da Diretoria do Centro disse à agência Lusa que o abuso sexual foi consumado em casa, no quarto da vítima, numa ausência da mãe, embora não tenha sido cometido "o ato mais grave".

De acordo com a mesma fonte, o detido trabalha numa empresa de distribuição e tem um filho em comum, ainda bebé, com a mãe da criança. O casal reside na Figueira da Foz.

"A menor revelou logo o caso na escola, que comunicou à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens que, por sua vez, alertaram imediatamente a PJ", adiantou.

Presente esta sexta-feira a tribunal, o suspeito vai ter de se apresentar às autoridades policiais três vezes por semana e está proibido de se ausentar do país.

As medidas de coação proíbem ainda qualquer contacto com a vítima e outras crianças e aproximação à escola que a menor frequenta.