Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

PS pede ao Governo para escolher: ou muda "significativamente" a proposta laboral ou encerra as negociações

Agência Lusa , MFP
Há 29 min
Partido Socialista

Miguel Cabrita lembra que a proposta do Governo que está em cima da mesa "é sensivelmente semelhante àquela que já tinha sido rejeitada também pela UGT há 15 dias"

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O PS considera que chegou o momento de o Governo clarificar se aceita mudar “significativamente” a sua proposta de revisão das leis laborais ou encerra um processo caracterizado pela “má-fé” e por “um simulacro” de negociações.

Esta posição foi transmitida esta quinta-feira pelo dirigente socialista Miguel Cabrita, no parlamento, pouco depois de o Secretariado Nacional da UGT ter rejeitado por unanimidade a última versão da proposta de revisão da legislação laboral apresentada pelo Governo.

Segundo o antigo secretário de Estado socialista, a proposta do Governo que está em negociação é “sensivelmente semelhante àquela que já tinha sido rejeitada também pela UGT há 15 dias, igualmente por unanimidade”.

“É uma proposta que mantém intactas as traves mestras que o Governo elegeu há nove meses e que obstinadamente mantém em cima da mesa: Mais contratos a prazo, maior instabilidade para os jovens, horários mais longos e mais mal pagos com prejuízo para as famílias, assim como despedimentos mais fáceis, redução de direitos sociais e laborais e sindicais”, apontou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Nesse sentido, de acordo com o membro do Secretariado Nacional do PS, o Governo tem de tomar agora “uma opção clara: Ou está disponível para alterar significativamente a proposta que tem sido sistematicamente rejeitada e criticada desde o início, ou então tem que assumir que não quer continuar o processo negocial”.

Temas: Pacote laboral Reformal laboral Código do Trabalho Partido Socialista
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

PS pede ao Governo para escolher: ou muda "significativamente" a proposta laboral ou encerra as negociações

Há 29 min

UGT chumba proposta do Governo para reforma laboral "por unanimidade"

Hoje às 14:26
05:43

"Cumprimos todos os prazos deste processo": Governo vai convidar estas duas companhias a apresentarem propostas vinculativas para a compra da TAP

Hoje às 12:36

Chega quer proibir condenados por corrupção de voltar a exercer cargos políticos

Hoje às 10:28
Mais Partidos

Mais Lidas

Aeroportos: Comissão Europeia considera que Portugal representa um risco para os outros Estados-Membros

21 abr, 16:51

Português detido em Singapura com mais de 36 kg de canábis. Pode ser condenado à pena de morte

Ontem às 16:24

Há mães solteiras a perder o abono de família por irem morar para casa dos pais. "Se ficasse na rua mantinha o apoio"

Hoje às 07:00

Ataque de cão na Amadora obriga PSP a disparar para travar agressão. Vítima em estado grave

Hoje às 12:30

Durante anos, Trump alimentou teorias da conspiração. Agora, as teorias da conspiração estão a virar-se contra ele

Ontem às 19:58

Secretário da Marinha dos EUA deixa abruptamente o cargo enquanto o bloqueio naval ao Irão continua

Ontem às 23:11

343 dias consecutivos na linha da frente: a longa missão de um oficial ucraniano - que mostra as diferenças para a Rússia

21 abr, 11:54

Coimbra: PJ detém técnico de sangue suspeito de contaminar produtos e cometer peculato

Hoje às 09:26

Portugal "adotou de imediato medidas corretivas" após notificação da Comissão Europeia sobre "graves deficiências" nos aeroportos

Ontem às 18:02

Zelensky diz que "a Ucrânia já se encontra numa tragédia tão grande" que não pode esperar até que a guerra no Irão termine

Ontem às 16:39

Afastados do combate e detidos 30 dias: Israel castiga soldados que danificaram estátua de Jesus Cristo

21 abr, 17:42

Seguro pergunta a jovem se "há mesmo uma diferença substancial" de salários entre Portugal e Espanha. A resposta: "Muito significativa"

19 abr, 18:48