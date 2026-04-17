Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Milhares manifestaram-se em Lisboa contra pacote laboral

Agência Lusa , PF
Há 47 min
Manifestação contra pacote laboral (António Cotrim/Lusa)

A manifestação nacional, organizada pela CGTP-IN, sob o mote “Abaixo o pacote Laboral! Aumentar salários, garantir direitos, é possível uma vida melhor” decorre numa altura em que a ministra do Trabalho garantiu que há apenas “dois ou três temas” a impedir um acordo com os parceiros sociais e que vai encerrar “esta fase negocial nos próximos dias”

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Milhares de pessoas manifestaram-se esta sexta-feira, em Lisboa, contra o pacote laboral, numa altura em que o Governo já admitiu querer encerrar a atual fase negocial.

O protesto, organizado pela CGTP, teve início pelas 14:30, no Saldanha, em Lisboa, e seguiu em direção à Assembleia da República.

Os manifestantes, de todas as idades, levavam bandeiras da central sindical e das estruturas associadas e gritavam palavras de ordem como “Contratação sim, caducidade não” e “salários de miséria, rendas a subir, o povo não aguenta, está na hora de agir”.

A manifestação nacional, organizada pela CGTP-IN, sob o mote “Abaixo o pacote Laboral! Aumentar salários, garantir direitos, é possível uma vida melhor” decorre numa altura em que a ministra do Trabalho garantiu que há apenas “dois ou três temas” a impedir um acordo com os parceiros sociais e que vai encerrar “esta fase negocial nos próximos dias”.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, volta esta sexta-feira a estar reunida com a UGT e as quatro confederações para “pequenas afinações” na legislação laboral.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Na quinta-feira, à saída da reunião de Concertação Social, Palma Ramalho, indicou que o encontro serviu para "partilhar com todos os parceiros sociais a última versão" da proposta de revisão de legislação laboral, numa alusão ao facto de a CGTP ter apenas a versão inicial do anteprojeto, apresentada em 24 de julho de 2025.

No mesmo dia, a CGTP denunciou um “simulacro” de negociação, indicando que a ministra esteve reunida com o líderes patronais e a UGT antes da reunião de Concertação Social começar, deixando a central sindical de fora.

Temas: Pacote laboral Negociação Lisboa CGTP-IN CGTP
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Dinheiro

Milhares manifestaram-se em Lisboa contra pacote laboral

Há 47 min

Reprogramações do PRR custaram 456 milhões de euros em dois anos

Há 53 min

Desconto do ISP terá impacto de 777 milhões de euros na receita fiscal em 2026

15 abr, 17:24

Governo português antecipa chegada recorde de turistas brasileiros em 2026

13 abr, 21:34
Mais Dinheiro

Mais Lidas

É o "início de uma nova fase de cooperação". Reino Unido assina acordo com UE e regressa ao programa Erasmus+

15 abr, 19:43

Previsão aponta para grande descida no preço do gasóleo. Gasolina também deve descer

Ontem às 13:33

"Amazon da guerra": como a Ucrânia criou um supermercado digital de drones que está a aterrorizar o exército russo

Hoje às 07:00

Condutor atropela mortalmente dois trabalhadores no IC17 em Odivelas

Hoje às 07:16

EUA perdem um dos drones mais raros e caros do mundo no Golfo Pérsico

Ontem às 10:31

Preços da gasolina e do gasóleo descem na próxima semana

Hoje às 11:03

Agente da PSP esfaqueado dentro da própria esquadra em Leiria

Hoje às 12:27

Avião da Jet2.com aterra de emergência em Faro com 141 passageiros a bordo

Ontem às 16:19

Alerta na aviação: Europa só tem seis semanas de combustível e já há companhias a cancelar voos e a falar em aumento de preços

Ontem às 15:27

Ex-namorada de António Pedro Cerdeira recorda violência doméstica em tribunal. "Levei tanta tareia"

Ontem às 10:50

Preço do petróleo cai a pique segundos após o anúncio da abertura do Estreito de Ormuz

Hoje às 14:54

Liga Europa: Nottingham 1-0 FC Porto || Bétis 2-4 Braga (final)

Ontem às 21:37