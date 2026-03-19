Presidente da Jerónimo Martins só se pronuncia sobre pacote laboral quando "tiver uma proposta concreta na mão"

Agência Lusa , MP
Há 11 min
Pedro Soares dos Santos, presidente da Jerónimo Martins (ECO)

Dono do Pingo Doce afirma que "não sabe" qual é o pacote laboral em cima da mesa, uma vez que "só vê 'sound bites' na imprensa"

O presidente da Jerónimo Martins afirmou hoje que só irá pronunciar-se sobre a reforma laboral quando houver uma proposta concreta, porque até agora só ouve "sound bites" na imprensa.

Questionado sobre a reforma laboral, durante a conferência de imprensa do grupo sobre os resultados de 2025, Pedro Soares dos Santos disse desconhecer a proposta em concreto.

"Não sei qual é o pacote laboral", sublinhou o gestor que lidera o grupo que detém as cadeias de retalho Pingo Doce, Biedronka e Ara.

"Quando eu tiver uma proposta concreta na mão poderei pronunciar-me", acrescentou.

Até agora, "só vejo 'sound bites' na imprensa, não posso opinar sobre as matérias" quando estas não são concretas, rematou.

O resultado líquido da Jerónimo Martins subiu 7,9% no ano passado, face a 2024, para 646 milhões de euros.

Em 2025, as vendas consolidadas subiram 7,6% (+6,7% a taxas de câmbio constantes), para 35.991 milhões de euros.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ascendeu a 2.480 milhões de euros, uma subida 11,1% face ao ano passado.

