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“Não vamos desistir, o pacote é para cair”: milhares assinalam Dia do Trabalhador em Lisboa

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 22min

CGTP convocou uma greve geral para 3 de junho

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Milhares de pessoas assinalam esta sexta-feira o Dia de Trabalho nas ruas de Lisboa, onde se manifestam contra o pacote laboral e com a greve geral marcada para 3 de junho no horizonte.

As milhares de pessoas que participam nas comemorações do 1.º Maio da CGTP desfilam durante a tarde entre o Martim Moniz e a Alameda D. Afonso Henriques, onde será promovido um comício sindical, que terá como orador principal o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira.

Em passo lento, sindicalistas, trabalhadores, jovens e reformados empunhando tarjas, bandeiras e cartazes e gritam a uma só voz palavras de ordem como: “Não vamos desistir, o pacote é para cair”, “Só interessa ao capital, o pacote laboral”, “O pacote laboral é retrocesso social” e “O povo está na rua, a luta continua”.

Em declarações à Lusa, Tiago Oliveira afirmou que a principal reivindicação é a rejeição total dos trabalhadores ao pacote laboral”, sustentando que passados noves meses o conteúdo da legislação de alteração à lei do trabalho continua igual.

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“Sabemos que esta luta é prolongada , porque é um Governo que não vive as dificuldades de quem trabalha, não sabe qual a realidade da maioria dos trabalhadores e está de mãos dadas com a maioria dos patrões e tudo quer fazer para levar a cabo uma reforma laboral que é extremamente penalizadora para os trabalhadores”, disse, avançando que por isso a CGTP vai hoje anunciar uma greve geral para 03 de junho para “dar continuidade a esta luta”.

Temas: Pacote Laboral Dia do Trabalhador CGTP UGT

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