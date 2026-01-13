CGTP entrega abaixo-assinado com mais de 190 mil assinaturas para "derrotar pacote laboral"

Agência Lusa , TFR
Há 3h e 27min
Manifestantes protestam contra o pacote laboral numa ação convocada pela CGTP-IN, entre o Largo Camões e a Assembleia da República, em Lisboa, 13 de janeiro de 2026. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Documento surge no mesmo dia em que dezenas de manifestantes protestaram contra a lei numa ação convocada pela CGTP-IN, entre o Largo Camões e a Assembleia da República

Uma delegação da comissão executiva da CGTP entregou esta segunda-feira na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, um abaixo-assinado com mais de 190 mil assinaturas para "derrotar este pacote laboral".

"O Governo já teve todas as hipóteses de abrir os olhos", afirmou o secretário-geral da CGTP, em declarações aos jornalistas em Lisboa, após a manifestação de hoje em frente à Assembleia da República e minutos antes de uma delegação da central sindical se deslocar a São Bento para entregar um abaixo-assinado com "mais de 190 mil assinaturas" para "derrotar" o pacote laboral.

Tiago Oliveira referiu que está em causa "um ataque" ao mundo do trabalho e prometeu dar "continuidade à luta" caso o executivo liderado por Luís Montenegro não recue e retire a proposta da discussão.

Temas: Pacote laboral CGTP Abaixo-assinado Assinaturas Montenegro

Relacionados

CGTP "auto afastou-se das negociações" da reforma laboral

País

É uma "bagatela penal" e "a maioria nunca chega a julgamento": processo de difamação anunciado por Cotrim pode demorar anos

Há 14 min

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Há 2h e 56min

PJ encontra cadáver dentro de viatura queimada em Chaves

Há 3h e 25min

PSP faz três de detenções no Aeroporto de Lisboa no âmbito do controlo fronteiriço

Há 3h e 25min
Mais País

Mais Lidas

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

Hoje às 11:00

Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo

11 jan, 19:00

Tracking poll, dia 8: Seguro reforça vantagem, Gouveia e Melo sai da possível liderança

Ontem às 20:27

Este é o plano do exército para preparar Portugal "para a guerra de alta intensidade"

Ontem às 07:00
opinião
Bernardo Mota Veiga

Parlamento aprova estatuto do Idoso mas a idade não explica a velhice (nem a fatura do abandono de 800 euros por dia)

Ontem às 11:54

Tracking poll, dia 9: Seguro, Cotrim e Ventura descolam no trio da frente

Há 2h e 46min

Defesa: Bruxelas aprova na quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros

11 jan, 18:39

DIGI acusa Metro de Lisboa de não deixar colocar "duas caixas do tamanho de duas folhas A4 em cada estação"

Hoje às 15:20

Jovem vítima de violação em escola de Guimarães 

Hoje às 07:51

Ucrânia atinge plataformas petrolíferas russas no Mar Cáspio "usadas para abastecer" o exército de Moscovo

11 jan, 17:04

Militares da GNR de folga salvam homem em paragem cardiorrespiratória enquanto esperavam por ambulância no Montijo

Ontem às 10:35

Quando a informação incomoda: sondagens, tracking polls e o dever de informar

Hoje às 13:20