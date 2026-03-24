Dois mortos após carro capotar e cair numa represa em Penafiel

Agência Lusa , AM
Há 1h e 44min
Primeiros socorros

Alerta foi dado cerca das 09:00

Duas pessoas morreram esta terça-feira na sequência do despiste de um veículo ligeiro em que seguiam, que capotou e caiu numa represa, em Paços de Sousa, no concelho de Penafiel, disseram à Lusa fontes dos bombeiros e GNR.

Em declarações à Lusa, o capitão Mendes dos Santos, do Comando Territorial da GNR do Porto, disse que as vítimas são um homem e uma mulher, mas não adiantou as respetivas idades.

O alerta para esta situação foi dado cerca das 09:00, embora se desconheça a hora exata do acidente.

Segundo as autoridades, o veículo ter-se-á despistado antes de capotar para dentro da água.

Cerca das 11:00, segundo Mendes dos Santos, o veículo com os dois ocupantes ainda se encontrava submerso.

A Lusa contactou os Bombeiros Voluntários de Paços de Sousa para obter mais esclarecimentos, mas sem sucesso.

Contudo, o Jornal de Notícias cita o comandante daquela corporação para afirmar que as vítimas são dois jovens, com idades entre os 20 e os 25 anos.

Para o local foram deslocados 10 operacionais e quatro veículos dos Bombeiros Voluntários de Paços de Sousa, uma viatura do INEM do Hospital Padre Américo, em Penafiel, e a GNR.

Temas: Paços de Sousa Porto Mortos Penafiel

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