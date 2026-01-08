PJ investiga incêndio em Paços de Ferreira que fez 111 desalojados e queimou 32 viaturas

Agência Lusa , AM
Ontem às 12:59

Edifício foi selado e está a ser investigado pela Polícia Judiciária, que se encontra esta manhã no local, acrescentou a mesma fonte camarária.

Um incêndio que deflagrou na noite de quarta-feira numa garagem de dois blocos de apartamentos em Paços de Ferreira (Porto), fez 111 desalojados, queimou 33 carros e três motas, e o caso está agora em investigação pela Polícia Judiciária.

Fonte da Unidade de Comunicação e Imagem da Câmara Municipal de Paços de Ferreira avançou esta manhã à agência Lusa que 30 pessoas foram alojadas numa unidade hoteleira de Paços de Ferreira e os resto dos condóminos foram dormir a casa de familiares.

O “edifício não oferece perigo ao nível da estrutura”, mas as “infraestruturas da eletricidade, água e saneamento ficaram gravemente danificadas”, acrescentou a mesma fonte camarária, referindo que, quando houver autorização da Polícia Judiciária para entrar no edifício, a câmara pretende fazer o levantamento dos danos para poder atuar sobre os estragos.

Questionado pela Lusa sobre qual ou quais os possíveis motivos do incêndio, o comandante dos Bombeiros de Paços Ferreira, António Barbosa, referiu que uma das hipóteses pode estar relacionada com “um carro que começou a arder”. Na garagem existiam carros elétricos e a combustão.

Além dos danos na garagem, registaram-se “15 das viaturas totalmente queimadas”, “17 viaturas queimadas parcialmente”, quatro motas queimadas parcialmente e uma mota queimada na totalidade.

De momento, o edifício foi selado e está a ser investigado pela Polícia Judiciária, que se encontra esta manhã no local, acrescentou a mesma fonte camarária.

O incêndio deflagrou pelas 22:46 de quarta-feira, numa garagem na Rua Nova Urbanização de Sistelo, na freguesia de Paços de Ferreira e “a hora de fecho do teatro das operações foi às 04:46”, referiu o comandante dos Bombeiros de Paços Ferreira.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a garagem “estava fechada, com uma carga térmica muito elevada, fumos negros" e os bombeiros tiveram de abrir a porta e destruir uma parede noutra extremidade para poder penetrar no interior”, avançou à Lusa o comandante dos Bombeiros de Paços Ferreira, António Barbosa, acrescentando que não houve feridos graves, mas que houve uma criança e dois adultos assistidos no local por “inalação de fumos”.

No local estiveram 33 operacionais da corporação dos Bombeiros de Paços de Ferreira, com nove veículos, duas patrulhas da GNR e elementos da Câmara Municipal de Paços de Ferreira.

Temas: Paços de Ferreira Desalojados Viaturas Incendios Polícia Judiciária

País

Trabalhadores do INEM alertam que "muitos" já atingiram 60% do limite de horas extraordinárias este mês

Ontem às 20:41

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

Ontem às 20:29

Mulher de Arruda cúmplice no crime: "É bonita, fico com a carteira. Mas sabes que há câmaras no aeroporto? Que vergonha"

Ontem às 20:29

Eurodreams: conheça a chave desta quinta-feira

Ontem às 20:09
Mais País

Mais Lidas

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

Ontem às 11:52

Choque político: republicanos juntam-se aos democratas para impedirem Trump de voltar a usar força militar na Venezuela

Ontem às 18:04

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

Ontem às 19:32

Rússia arrecadou 7,2 mil milhões de euros com a venda de GNL à UE. Exportações aumentaram em 2025

Ontem às 12:15

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

7 jan, 20:27

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

7 jan, 15:27

Digi mantém preços, o resto encareceu: assinar novo contrato de telecomunicações ficou mais dispendioso em 2026

Ontem às 08:00

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

Ontem às 20:29

Se os EUA atacarem a Gronelândia a defesa terá de ser comandada por um... norte-americano

Ontem às 15:03

Idosa morre na Quinta do Conde após espera por socorro. Bombeiros de Carcavelos, a 35 quilómetros de distância, demoraram 40 minutos a chegar

Ontem às 11:13

Este casal norte-americano comprou parte de um palacete degradado em Itália por 140 mil euros sem sequer o ver

3 jan, 12:00